Mai multe cereri pentru avize și autorizații de securitate la incendiu au fost respinse decât aprobate în județul Sibiu, în primele nouă luni din 2026. Din 288 de solicitări soluționate pe fond pentru avize de securitate la incendiu, 174 au fost respinse și 114 aprobate.

În cazul autorizațiilor, diferența este și mai mare: 105 respingeri și numai 58 de documente emise. Datele provin din raportul ISU Sibiu pregătit pentru ședința Colegiului Prefectural din 27 octombrie.

Procentele mari trebuie însă citite corect: ele privesc cererile analizate pe fond, nu toate cele 1.429 de solicitări înregistrate de instituție în perioada ianuarie–septembrie.

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174 de avize respinse și doar 114 emise

Potrivit raportului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu, instituția a gestionat 1.429 de solicitări de avizare și autorizare în primele nouă luni ale anului.

„Din cele 1.429 de solicitări, 873 (61%) s-au finalizat cu adrese de neîncadrare în HG 571/2016 sau de comunicare a documentelor lipsă”, se precizează în document.

Această categorie include atât situațiile în care obiectivele nu intrau sub incidența reglementărilor respective, cât și solicitările pentru care trebuiau completate documentele. Nu reprezintă 873 de respingeri pe fond și nici 873 de clădiri declarate nesigure.

Pentru avizele de securitate la incendiu analizate efectiv pe fond, ISU Sibiu a emis 114 documente și a respins 174 de cereri, ceea ce înseamnă o rată de respingere de aproximativ 60%.

În cazul autorizațiilor de securitate la incendiu, au fost emise 58 și respinse 105, rata de respingere ajungând la aproximativ 64%.

„Pentru solicitările analizate pe fond, respingerile au depășit emiterile la toate tipurile de acte: 60% la avizele SI și 64% la autorizațiile SI”, arată raportul ISU Sibiu.

Avizul și autorizația nu sunt același document: avizul intervine în etapa de proiectare, pentru categoriile de construcții și amenajări supuse obligației legale, în timp ce autorizația confirmă îndeplinirea cerințelor de securitate la incendiu pentru funcționarea obiectivului, după verificările prevăzute de lege.

Solicitările au crescut de la un trimestru la altul

Numărul cererilor înregistrate a crescut constant în cursul anului: 410 în primul trimestru, 489 în al doilea și 530 în trimestrul al treilea. În total, media a fost de aproximativ 159 de solicitări lunar.

Raportul nu precizează motivele concrete pentru cele 174 de respingeri de avize și 105 respingeri de autorizații. În lipsa acestei informații, nu se poate afirma că toate au avut aceeași cauză sau că fiecare solicitare respinsă corespunde unei clădiri care funcționează în prezent fără autorizație.

În martie 2026, ISU Sibiu a anunțat că depunerea documentațiilor pentru avize și autorizații se face exclusiv prin platforma electronică, cu semnătură electronică calificată.

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Probleme și la avizele de protecție civilă

Raportul arată că au fost emise 21 de avize de protecție civilă și au fost respinse 24, adică aproximativ 53% dintre solicitările respective analizate pe fond.

La autorizațiile de protecție civilă figurează o singură cerere respinsă și niciuna aprobată. De asemenea, ISU Sibiu a emis 47 de avize de amplasare în parcelă și șapte puncte de vedere privind documentații de urbanism. Au fost avizate și două planuri de evacuare, unul pentru o unitate administrativ-teritorială și altul pentru un operator economic care reprezintă o sursă de risc.

Separat, 74 de obiective au fost găsite fără autorizație

Datele despre solicitările respinse nu trebuie confundate cu rezultatele controalelor efectuate pe teren. În perioada analizată, inspectorii ISU Sibiu au desfășurat 422 de controale și au identificat 74 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu. Au fost constatate 1.305 deficiențe, iar amenzile au totalizat 1.333.000 de lei.

Aceste constatări au făcut obiectul unui articol separat publicat de Ora de Sibiu.

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În aprilie, ISU Sibiu a atras atenția și asupra modificărilor legislative aplicabile comercianților și prestatorilor de servicii, inclusiv în legătură cu acordurile de funcționare.

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Raportul nu oferă o listă a solicitanților ale căror dosare au fost respinse și nici situația individuală a obiectivelor respective. Datele arată însă că, printre cererile analizate pe fond în primele nouă luni ale anului, respingerile au fost mai numeroase decât aprobările atât pentru avize, cât și pentru autorizațiile de securitate la incendiu.

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