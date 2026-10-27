Pe scurt: Preotul Dumitru Luca, implicat în construirea bisericii ca administrator de șantier, a fost distins la sărbătoarea comunității. Istoria lăcașului începe în 1990 și include donații de materiale, clopote și mobilier sculptat.

Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a adunat numeroși credincioși la hramul bisericii de pe Calea Poplăcii din Sibiu.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Alături de ierarh a slujit un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, preoții Ioan Șovrea și Ioan Tătoiu de la biserica sibiană, preotul pensionar Dumitru Luca și alți slujitori.

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În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Laurențiu a prezentat viața și minunile Sfântului Dimitrie, precum și cinstirea de care acesta se bucură în rândul credincioșilor ortodocși din întreaga lume.

„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie s-a născut într-o familie de oameni credincioși. Tatăl său era demnitar, era conducătorul Tesalonicului. Părinții Sfântului Dimitrie nu s-au declarat pe față a fi creștini până mai târziu. Ei au păstrat această taină având o rugăminte, o doleanță, o cerință către Dumnezeu. Pentru că nu aveau copii, s-au rugat ca Dumnezeu să le rânduiască un fiu și Dumnezeu le-a dăruit pe Sfântul Dimitrie. A fost un copil foarte înzestrat, a crescut în educația primită în familie și a ajuns să fie observat de cei din jur”, a spus ierarhul.

Mitropolitul a continuat relatarea despre numirea Sfântului Dimitrie la conducerea cetății Tesalonicului și despre mărturisirea credinței sale: „După ce a murit tatăl său, împăratul l-a chemat pe Sfântul Dimitrie, pentru că a aflat foarte multe lucruri bune despre el, și l-a pus voievod al cetății Tesalonicului, în locul tatălui său. Acum începe mărturia lui și a familiei lui. În momentul în care a fost obligat să conducă prigoana împotriva creștinilor, el s-a declarat creștin, cel care are credința în Mântuitorul Iisus Hristos. A început, bineînțeles, prigoana împotriva lui”.

În aceeași predică, ierarhul a amintit troparul sfântului:

„Troparul Sfântului Dimitrie zugrăvește viața acestuia și mai ales cinstirea pe care trebuie să i-o acordăm lui: «Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat și la luptă îndrăzneț ai făcut pe Nestor, așa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă»”.

Preotul Dumitru Luca a primit Ordinul Ctitoricesc „Mitropolit Ioan Mețianu”

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Laurențiu i-a oferit preotului pensionar Dumitru Luca Ordinul Ctitoricesc „Mitropolit Ioan Mețianu” pentru clerici. Dumitru Luca a avut un rol important în lucrările de construire a bisericii, în calitate de administrator de șantier.

Preotul Ioan Tătoiu i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă comunității în ziua de hram. Din partea credincioșilor, preotul Ioan Șovrea i-a oferit Mitropolitului Laurențiu o icoană a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.

„Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos și Sfântului Mare Mucenic Dimitrie să-l ocrotească pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, să-i dăruiască sănătate și ani mulți și binecuvântați pe tronul șagunian al Mitropoliei noastre. Îi mulțumim încă o dată, cu fiască ascultare și mulțumim celor două Consilii parohiale și tuturor celor care ne-au ajutat în organizarea hramului bisericii noastre”, a spus preotul Ioan Tătoiu.

Construcția bisericii a fost pregătită în 1990 și încheiată în 2001

Istoria Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” și „Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Sibiu începe în anul 1990, când preotul Dănilă Luca a obținut autorizația de construcție. La 21 noiembrie 1990 a fost așezată și sfințită piatra de temelie de către Serafim Joantă, Mitropolitul Europei Centrale și de Nord, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

Preotul Dumitru Luca, pe atunci Arhidiacon al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, s-a ocupat de administrarea șantierului. Lucrările de construcție au început în 1991 și s-au desfășurat pe parcursul mai multor ani, fiind finanțate din contribuțiile benevole ale credincioșilor și prin sprijinul sponsorilor, în special cu materiale de construcție.

Printre cei care au sprijinit lucrările s-au numărat Secretariatul de Stat pentru Culte și Regionala Lignitului Târgu-Jiu, aceasta din urmă donând 20 de tone de fier beton. În 1991, construcția a ajuns la cota zero.

Lucrările acestei etape au fost realizate de credincioșii parohiei, cu ajutorul elevilor Școlii Militare „Ioan Vodă” din Sibiu, implicați prin intermediul comandanților unității.

În anul 2001, construcția era terminată, inclusiv turnul-clopotniță de la intrare, iar biserica era acoperită cu țiglă. Tencuiala interioară fusese executată în anul 2000, iar cea exterioară a fost realizată în 2001. Înaintea acestor lucrări au fost făcute intervențiile la instalația electrică.

Iconostasul din lemn de stejar a fost sculptat de meșterul Gheorghiță Ursu, în satul Cracău Negru din județul Neamț, și a fost așezat în biserică în 1999. Același meșter a realizat, în aceeași manieră, în anul 2003, ușile de la intrarea în cele două pridvoare, stranele cântăreților, tronul Maicii Domnului, tetrapodul prăznicarului și cele două scaune arhierești.

În 2009 au fost montate stranele pentru credincioși, sculptate din lemn de stejar de meșterul Ungureanu Ion din Târgu Neamț. Tot el a realizat pangarul, montat în 2013.

Turnul-clopotniță, înalt de 41 de metri, are trei clopote, cu greutăți de 150, 350 și 800 de kilograme. Acestea au fost donate de credincioși din parohie și din afara ei și au fost turnate de meșterul Ilie Breban în localitatea Satul Nou de Sus, lângă Baia Mare.

Crucile din inox au fost realizate la firma sibiană S.C. Roșu S.R.L. și au fost, de asemenea, donate de credincioși, la fel ca cele trei candelabre din bronz achiziționate din Grecia.

FOTO Costin Chesnoiu

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