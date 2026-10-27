Inteligența artificială schimbă meseria fotografilor din Sibiu. Unii o folosesc zilnic, alții refuză: „E ca și cum m-ai minți”

Un mire a cerut modificarea costumului unui invitat, un program de editare ar fi eliminat o fotografie plină de emoție, iar un fotograf a ajuns să editeze o nuntă în doar opt ore, fără ajutorul inteligenței artificiale. Cinci profesioniști din Sibiu povestesc cum le schimbă noua tehnologie meseria, de ce unii o folosesc, iar alții o refuză și ce nu ar lăsa niciodată pe seama unui program.

Anul acesta, un mire i-a făcut fotografului sibian Paul Popescu o cerere neobișnuită. Unul dintre invitații de la nuntă venise îmbrăcat într-un costum maro, iar mirele ar fi preferat să apară în fotografii purtând unul negru.

„Mi-a zis un mire că i-a venit un domnișor îmbrăcat în maro și dacă pot să-l modific cu AI, să fie în costum negru”, povestește Paul Popescu, care fotografiază evenimente, competiții sportive, scene de stradă și lucrează și în studio.

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Răspunsul lui a fost categoric: „I-am zis că nu fac așa ceva.”

Pentru fotograf, nu este vorba despre dificultatea modificării unei imagini, ci despre autenticitatea momentului. Oamenii îl angajează să surprindă ceea ce se întâmplă în realitate, nu să creeze amintiri care n-au existat.

„Noi ne bazăm foarte mult pe momente. Nu pot să fac poze cu mama ta când te ia în brațe și să-i pun o lacrimă, când tu știi și eu știu că mama ta nu a plâns la eveniment, doar te-a luat în brațe”, explică fotograful.

„Mie nu mi-ar plăcea să vii la mine la nuntă, să îmi faci poze și să editezi lumea cum râde sau plânge, și de fapt eu să știu că nu a fost așa. E ca și cum m-ai minți”, adaugă el.

Paul este unul dintre cei cinci fotografi din Sibiu cu care am discutat despre impactul inteligenței artificiale asupra meseriei lor. Unii folosesc deja această tehnologie aproape zilnic pentru a economisi timp. Alții preferă să lucreze fără ea, chiar dacă asta înseamnă mai multe ore petrecute în fața calculatorului.

Experiențele lor sunt diferite, dar toate ridică aceeași întrebare: cât din munca unui fotograf poate fi lăsat pe seama inteligenței artificiale fără să se piardă ceea ce face o fotografie valoroasă?

Fotografia cu ochii închiși, pe care inteligența artificială ar elimina-o

Marius Iuliu Neamțu fotografiază nunți, botezuri și evenimente corporate, lucrează în studio și participă constant la tabere, cursuri și concursuri de fotografie. După un eveniment, ajunge să aibă de prelucrat peste o mie de imagini.

Inteligența artificială îl ajută să economisească timp, însă nu îi înlocuiește munca.

„Noi fotografii preluăm și lucrăm fiecare fotografie. De la un eveniment de 1.000 și ceva de fotografii, dacă o iei cum o luam înainte, dura foarte mult”, povestește el. „Acum le trec prin programele pe care le am, fac anumite lucruri cu AI-ul, dar tot le iau pe fiecare la sfârșit și le ajustez înainte să le predau.”

Programele îi permit să selecteze și să prelucreze mai repede anumite zone ale imaginilor. Pot recunoaște fețe, haine sau ochi și pot aplica modificări fără ca fotograful să facă manual fiecare selecție.

„Îl folosim ca tool-uri, pentru a ne ajuta, dar nu îl folosim să ne facă el fotografiile”, spune Marius. „Îl folosim ca să economisim timp la editare, în proces. Dar nu-l lăsăm să facă ce vrea el. Îi dau eu ce să facă, pe etape.”

Există însă o operațiune pe care nu este dispus să o lase în seama programelor: alegerea fotografiilor care merită păstrate.

Un program poate considera nereușită o imagine în care cineva are ochii închiși. Fotograful poate vedea exact în acel cadru emoția pe care a vrut să o surprindă.

„La fotografia de eveniment ai emoție. Omul închide ochii, iar programul nu știe și zice: e cu ochii închiși, o ștergem. Tu nu vrei să ștergi fotografia aia, pentru că tu ai făcut-o așa”, explică Marius.

Și Anca Nicolae, specializată în fotografie de fashion, portrete și evenimente private, folosește anumite funcții bazate pe inteligență artificială.

„Folosesc funcția de generative fill în Photoshop să șterg sau să adaug obiecte, în funcție de nevoie”, spune ea.

Un aparat luat pe credit și 40 de ședințe foto gratuite

Pentru Alexandru Munteanu, fotograf de nunți și botezuri, meseria a început cu o investiție serioasă și multă muncă neplătită.

„Îmi amintesc că, atunci când mi-am făcut credit pentru primul aparat full-frame, am făcut peste 40 de ședințe foto gratuit într-un singur an și am participat la cinci nunți ca asistent, fără să fiu plătit, doar pentru a învăța”, povestește el.

Acum, când există programe care pot prelucra automat fotografii în câteva ore, Alexandru preferă să continue să lucreze personal la imaginile pe care le predă clienților.

„Nu folosesc AI în munca mea, pentru că îmi place să fac personal ceea ce clienții mă plătesc să fac”, explică fotograful.

Recunoaște însă că rapiditatea cu care lucrează unele programe îi provoacă un anumit disconfort.

„Recunosc că mă simt inconfortabil când văd că anumite programe pot face în două ore o muncă în care eu investesc foarte mult timp, iar apoi rezultatul este prezentat ca și cum fiecare fotografie ar fi fost editată individual.”

Pentru Alexandru, prelucrarea imaginilor face parte din implicarea pe care le-a promis-o mirilor.

„Pentru mine, asta înseamnă o scurtătură care nu se potrivește cu felul în care aleg eu să-mi fac meseria. Simt că mirii merită implicarea mea până la capăt, nu doar prezența mea la eveniment.”

Nu îi judecă însă pe colegii care folosesc aceste instrumente. Consideră că fiecare fotograf are dreptul să își aleagă propriul mod de lucru.

De la o lună de editare la opt ore, fără ajutorul IA

Paul Popescu are o abordare asemănătoare. Lucrează în echipă cu soția sa, care se ocupă de marketing și de postările pe rețelele sociale, în timp ce el realizează și editează fotografiile.

Întrebat dacă folosește inteligența artificială pentru prelucrarea imaginilor, răspunde fără ezitare: „Nu, și nici nu am de gând.”

Cunoaște însă programele care învață stilul unui fotograf după ce analizează mii de imagini editate de acesta. Unele pot prelucra automat fotografiile unei nunți în doar câteva ore.

Paul spune că rezultatele nu sunt întotdeauna cele dorite.

„Singura problemă e că nu ți le editează cum ți le-ai face tu. Tot dă rateuri și oricum le mai iei o dată la mână să vezi dacă sunt bune sau nu.”

Mai mult decât eventualele greșeli, îl preocupă riscul ca fotografii să nu își mai dezvolte abilitățile dacă lasă programele să facă întreaga muncă.

„Am un prieten care lucrează cu AI-ul, dar nu scoate calitate din imagine. Când te duci la un eveniment, faci poze și le editezi, vezi unde ai greșit încadrarea, lumina, compoziția, poziția din care ai făcut poza. Și atunci, la următorul eveniment, poți să îmbunătățești aceste lucruri. Dar dacă le faci poze, le pui undeva editate și gata, ai terminat și ai livrat, pozele tale o să fie tot timpul la același nivel.”

Paul spune că tocmai exercițiul l-a ajutat să ajungă la o viteză de editare pe care, în urmă cu câțiva ani, nici nu și-o imagina.

„Înainte îmi lua cam o lună, o lună și jumătate să fac o nuntă. Apoi am început fotografia de sport, unde trebuie să livrezi pozele în aceeași zi. Am lucrat câte 14 ore pe zi, timp de două săptămâni, și așa am învățat să editez. Acum editez o nuntă în poate opt ore.”

Experiența din fotografia sportivă l-a obligat să selecteze și să prelucreze rapid imaginile, uneori chiar în ziua evenimentului. În timp, a ajuns să termine fotografiile de nuntă mult mai repede decât înainte.

Sebastian Marcovici: „Fotografia de presă trebuie să redea realitatea”

Pentru Sebastian Marcovici, problema inteligenței artificiale este și una de etică profesională.

Fotograf sibian cu o experiență îndelungată în fotojurnalism și fotografia de spectacol, Marcovici coordonează echipa de fotografie a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și a fost desemnat de două ori Fotograful Anului de Asociația Artiștilor Fotografi din România.

A studiat fotografia pe film, iar această experiență i-a influențat întreaga carieră.

„Fotografia analog a fost fundamentul a tot ceea ce fac eu în momentul acesta. Un fotograf adevărat numai așa înțelege de fapt ce înseamnă fotografia, dacă o ia de la bază”, spune el.

Deși lucrează de mulți ani cu aparate digitale, nu folosește inteligența artificială pentru a modifica fotografiile de presă.

„Nu folosesc AI-ul pentru că fotografia de presă trebuie să redea cât se poate de mult realitatea, dacă nu sută la sută realitatea”, explică Sebastian.

Acceptă că fotografia de studio sau cea comercială pot permite intervenții mai ample asupra imaginilor. În fotojurnalism, însă, consideră esențială fidelitatea față de realitatea surprinsă.

„Poate cine lucrează în fotografia de studio sau în cea industrială poate să intervină și să deformeze un pic realitatea. Dar tot nu este etic, din punct de vedere fotografic. Vorbim și de etică, nu numai de corectitudine.”

Sebastian nu crede că fotografia de presă va fi schimbată radical de inteligența artificială în viitorul apropiat. Consideră însă că fiecare publicație va trebui să își stabilească propriile limite în folosirea acestei tehnologii.

Le ia inteligența artificială clienții fotografilor din Sibiu?

Dincolo de discuțiile despre creativitate și etică, apare și întrebarea legată de bani.

Niciunul dintre cei cinci fotografi intervievați nu spune că a pierdut clienți din cauza inteligenței artificiale sau că i s-a cerut o reducere de preț pe motiv că programele pot face o parte din muncă.

Situația este diferită de cea descrisă de graficienii sibieni, care au observat o scădere a numărului de solicitări și se întreabă cum va arăta meseria lor peste câțiva ani.

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Marius Iuliu Neamțu explică faptul că programele care îi ușurează editarea fotografiilor reprezintă, la rândul lor, o cheltuială.

„Programele sunt toate contra cost. Când îmi fac munca mai ușoară e altceva, dar nu înseamnă că pot să las din preț, că și pe ele le plătesc.”

Nici nu și-a majorat tarifele după achiziționarea acestor programe. Spune că investiția a avut rolul de a-i ușura munca și de a-i oferi mai mult timp liber.

Anca Nicolae și Alexandru Munteanu au crescut prețurile serviciilor lor, însă din alte motive.

„Da, am crescut prețurile, însă nu din cauza inteligenței artificiale”, spune Alexandru. „Eu muncesc în același ritm și ofer același nivel de implicare ca acum cinci ani, chiar dacă între timp costurile au crescut. Consider că prețurile trebuie să reflecte munca și experiența acumulate.”

Nici solicitările de a reproduce fotografii generate cu inteligența artificială nu au devenit, deocamdată, o problemă pentru cei cinci.

Alexandru spune că ar fi dispus să folosească o asemenea imagine drept sursă de inspirație, atât timp cât rezultatul este realizat fotografic, în condiții reale.

„Dacă îmi arată anumite cadre care îmi plac și pe care le consider potrivite, sunt deschis să încercăm să le reproducem împreună, adaptându-le la situația reală.”

Paul Popescu observă, în schimb, o schimbare a preferințelor mirilor. Mulți își doresc fotografii spontane, în care să fie surprinse momente autentice, mai degrabă decât imagini atent regizate.

„Experiență are. Răbdare nu”

Ce nu poate face inteligența artificială într-o fotografie? Răspunsurile celor cinci profesioniști se întâlnesc în jurul aceleiași idei: emoția unui moment real și capacitatea fotografului de a o surprinde.

„Să transmită emoție. O poate doar reproduce”, spune Anca Nicolae.

Alexandru Munteanu vorbește despre legătura dintre fotograf și oamenii pe care îi are în fața obiectivului.

„Nu poate vedea ceea ce văd eu prin obiectiv: emoțiile sincere, zâmbetele adevărate și iubirea dintre oameni, mai ales dintre miri. Pentru mine, acestea sunt lucrurile care dau valoare unei fotografii și care o transformă într-o amintire reală.”

Marius Iuliu Neamțu, deși folosește zilnic instrumente bazate pe inteligență artificială, face o distincție asemănătoare.

„Nu poate să scoată naturalețea pe care o are omul acela. Nu poate să fie ca și cum ar fi real. Chiar dacă pare el mai pompos, nu e uman.”

Pentru Sebastian Marcovici, diferența se vede și în răbdarea necesară pentru a surprinde momentul potrivit.

„În fotografie e nevoie de foarte multă răbdare și de momentul potrivit. Nu e un clișeu: chiar vorbim de momentul potrivit și omul potrivit. Dar înainte trebuie să și gândești fotografia pe care o faci. Fotografia nu înseamnă să îți pui aparatul la ochi și să apeși un buton. Înseamnă să-ți folosești toată experiența pe care ai acumulat-o în miile, poate milioanele de fotografii anterioare.”

Apoi rezumă, în câteva cuvinte, ceea ce consideră că desparte omul de tehnologie:

„Experiență are. Probabil că AI-ul are cea mai mare experiență, pentru că acumulează din foarte multe părți. Dar răbdare nu are cum să aibă.”

Ce le recomandă fotografilor aflați la început de drum

Cei cinci fotografi au și câteva sfaturi pentru tinerii care vor să intre în această meserie. Dincolo de opiniile diferite despre inteligența artificială, toți pun accent pe învățare și experiență.

Paul Popescu consideră că folosirea programelor de la început, fără înțelegerea fotografiei și a editării, poate deveni o piedică.

„Dacă tu zici gata, de mâine vreau să fac și eu poze, și încerci să le faci cu AI-ul, niciodată n-o să ajungi să dai performanță ca fotograf. Din păcate, AI-ul e doar o scurtătură care te încurcă mult mai mult.”

Sfatul lui este să lucreze cât mai natural și să nu apeleze la trucuri.

Anca Nicolae îi încurajează pe începători să nu amâne momentul în care se apucă de fotografie doar pentru că nu au aparatură performantă.

„Important e să începi, nu contează cu ce aparatură, poate fi și cu telefonul. Doar să începi și să continui, indiferent de ce spune lumea. Să creezi și să îți folosești imaginația și, cel mai important, să transmiți ce vrei să transmiți.”

Marius Iuliu Neamțu recomandă studiul fotografiei și înțelegerea echipamentului folosit, iar Alexandru Munteanu atrage atenția că investiția cea mai importantă la început nu este neapărat cea în aparatură, ci în educație și experiență.

Sebastian Marcovici pune accentul pe răbdare și responsabilitate, mai ales în cazul celor care vor să facă fotografie de presă.

„Să caște ochii, și la propriu, și la figurat. Fotografia este, în primul și în primul rând, o responsabilitate. Noi redăm realitatea așa cum este ea, cu bune și cu rele, deci avem o responsabilitate față de publicul nostru, față de cititorii unui ziar, față de oameni în general. Deci multă răbdare și mult bun-simț. Asta recomand tuturor, și lucrurile se aliniază foarte bine.”

Iar la nunțile fotografiate de Paul Popescu, invitatul care a venit îmbrăcat în maro va rămâne în maro. Dacă o mamă nu a plâns când și-a luat copilul în brațe, nicio lacrimă nu va fi adăugată în fotografie. Pentru el, tocmai asemenea momente adevărate fac ca amintirile să merite păstrate.

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