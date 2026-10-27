Pe scurt: Cum decid oncologii dacă un tratament poate continua în siguranță și ce aduc noile cercetări în această evaluare? Echipa din Sibiu prezintă temele congresului de la Madrid, iar un medic rezident povestește experiența alături de mentorul său.

Medicii Secției Clinice de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au participat la Congresul Societății Europene de Oncologie Medicală ESMO 2026, desfășurat la Madrid, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate progreselor în diagnosticul și tratamentul cancerului.

Doctor Rafaela Coca și doctor Paulina Zifceac, medici specialiști în oncologie medicală la SCJU Sibiu, au prezentat după revenirea de la congres principalele direcții discutate la Madrid, de la medicina de precizie și imunoterapie până la prevenție, rolul activității fizice și noile vaccinuri personalizate pe bază de ARN mesager aflate în studii clinice.

Pentru medicii sibieni, participarea la ESMO înseamnă nu doar acces la cele mai noi informații din oncologia mondială, ci și posibilitatea de a transpune noile dovezi științifice în practica medicală și în beneficiul pacienților tratați la Sibiu.

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Doctor Rafaela Coca: oncologia practicată la Sibiu urmează aceleași principii și ghiduri internaționale

Pentru doctor Rafaela Coca, medic specialist în oncologie medicală la SCJU Sibiu, participarea la ESMO nu este o experiență nouă. Medicul a luat parte la congres încă din perioada rezidențiatului, după obținerea unor burse în urma examenului național organizat de Societatea Națională de Oncologie Medicală din România.

Ediția din acest an a fost însă prima la care a participat în calitate de medic specialist.

Potrivit acesteia, oncologia traversează una dintre cele mai dinamice perioade din istoria sa, cu progrese importante în medicina de precizie, imunoterapiile personalizate și evaluarea efectelor pe termen lung ale tratamentelor deja folosite.

Doctor Rafaela Coca arată că rezultatele studiilor urmărite timp de cinci până la șapte ani confirmă beneficiile unor terapii care sunt deja utilizate în practica medicală.

În același timp, medicul subliniază că participarea la congres reconfirmă faptul că deciziile terapeutice luate în spitalele din România se bazează pe aceleași principii, ghiduri și dovezi științifice folosite în marile centre europene.

Pentru medicul sibian, adevărata valoare a unui congres precum ESMO nu constă doar în prezentarea noilor descoperiri, ci în posibilitatea ca acestea să fie transformate ulterior în beneficii concrete pentru pacienți.

Prevenția cancerului de col uterin rămâne esențială

Doctor Paulina Zifceac, medic specialist în oncologie medicală la SCJU Sibiu, a evidențiat, la rândul său, mai multe direcții importante discutate la Madrid.

Una dintre acestea privește cancerul de col uterin, boală pentru care există metode eficiente de prevenție, precum vaccinarea împotriva HPV și screeningul periodic.

Potrivit datelor prezentate în cadrul congresului și menționate de medic, la nivel mondial sunt diagnosticate anual peste 604.000 de cazuri noi de cancer de col uterin și sunt înregistrate aproximativ 342.000 de decese.

Peste 80% dintre cazuri apar în țările cu venituri mici și medii. În România, medicul consideră că este nevoie în continuare de informare și de o participare mai mare la programele de prevenție și screening.

Pentru formele avansate ale bolii, cercetările actuale urmăresc integrarea imunoterapiei și a unor noi clase de medicamente.

Mișcarea, parte a îngrijirii oncologice

Un alt subiect discutat la ESMO a fost rolul activității fizice în îngrijirea pacienților oncologici.

Doctor Paulina Zifceac arată că exercițiul fizic adaptat poate contribui la îmbunătățirea stării generale, la reducerea oboselii și la creșterea calității vieții.

În cazul cancerului colorectal, menținerea unui stil de viață activ în perioada de monitorizare după tratament poate avea un rol important în susținerea organismului și în reducerea riscului de recidivă.

Astfel, stilul de viață începe să fie privit tot mai mult ca o componentă complementară a tratamentului oncologic, alături de terapiile medicamentoase și de monitorizarea medicală.

Vaccinurile personalizate mRNA, una dintre direcțiile urmărite

Printre cele mai noi direcții de cercetare prezentate la Madrid se numără vaccinurile personalizate pe bază de ARN mesager.

Aceste terapii sunt concepute pentru a ajuta sistemul imunitar să recunoască mai bine celulele tumorale și să le combată. În prezent, mai multe asemenea vaccinuri se află în studii clinice de fază 2 și fază 3.

Medicii atrag atenția că aceste tratamente sunt încă în etapa de cercetare și evaluare clinică, însă reprezintă una dintre direcțiile importante ale oncologiei viitorului, în special pentru tumorile dificil de tratat.

Înțelegerea tot mai precisă a biologiei tumorale permite dezvoltarea unor terapii adaptate caracteristicilor fiecărei tumori și fiecărui pacient.

De la congres la tratamentul pacienților din Sibiu

Mesajul comun transmis de cei doi medici sibieni este că progresul oncologiei nu se rezumă la apariția unor noi medicamente. La fel de importante sunt prevenția, selectarea corectă a pacienților pentru anumite terapii, monitorizarea efectelor tratamentului și adaptarea permanentă a deciziilor medicale la noile dovezi științifice.

Participarea la ESMO le permite medicilor să urmărească rezultatele celor mai recente studii și să compare practica medicală de la Sibiu cu standardele folosite în centrele oncologice europene.

Doctor Rafaela Coca consideră că medicina oncologică performantă poate fi practicată și în spitalele din România, atunci când există preocupare constantă pentru actualizarea cunoștințelor și respectarea ghidurilor internaționale.

La rândul său, doctor Paulina Zifceac subliniază că prezența la astfel de congrese menține medicii conectați la inovația internațională și le oferă informațiile necesare pentru orientarea și îngrijirea pacienților conform standardelor actuale.

Dincolo de tehnologie și de noile terapii, cei doi medici pun accentul pe aceeași idee: progresul oncologiei trebuie măsurat prin ceea ce ajunge efectiv la pacient, prin șanse mai bune de tratament, o calitate mai bună a vieții și decizii medicale cât mai bine adaptate fiecărui caz.

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