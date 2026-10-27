Pe scurt: Peste 400.000 de vaccinări antigripale au fost înregistrate până la 18 octombrie. Stocurile diferă în funcție de vaccin, iar primele doze de Vaxigrip și Influvac au fost consumate în mare parte.

Veste bună! 370.000 de doze de vaccin gripal sunt disponibile în depozite și pot fi comandate de farmacii, a informat Ministerul Sănătății marți, 27 octombrie 2026, potrivit Știrile ProTV.

Pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripală, ministerul estimează o nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze, la jumătatea lunii noiembrie.

Până la 18 octombrie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 400.259 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 393.552 au fost efectuate în rândul persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar 3.069 în farmaciile comunitare autorizate.

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Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre cele patru farmacii din Sibiu care administrează vaccinul antigripal, costurile vaccinării și persoanele care îl pot primi gratuit.

„Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a gripei și a complicațiilor asociate acesteia, în special în cazul persoanelor vulnerabile. Medicii recomandă vaccinarea în special a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, copiilor, persoanelor cu boli cronice, femeilor gravide și personalului medico-sanitar. Persoanele eligibile pot beneficia de vaccinare compensată, conform criteriilor în vigoare”, a transmis Ministerul Sănătății.

Ministerul reamintește că în România sunt autorizate patru vaccinuri antigripale: Vaxigrip, Influvac, Fluenz și Efluelda.

Potrivit ANMDMR, Fluenz, destinat copiilor și adolescenților, și Efluelda, destinat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, sunt disponibile în stocuri suficiente în farmacii și la distribuitori. În cazul vaccinurilor injectabile Vaxigrip și Influvac, primele stocuri au fost consumate în mare parte.

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