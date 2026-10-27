Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a vorbit despre regretele de la finalul mandatului și planurile sale de viitor, luni, 27 octombrie, după ședința Colegiului Prefectural. Acesta a declarat, pentru Ora de Sibiu, că unul dintre regretele pe care le are este faptul că nu a reușit să ducă la capăt proiectul de reabilitare a Palatului Administrativ, blocat de probleme bugetare.

Mircea Crețu îți încheie mandatul de prefect al județului Sibiu, după șase ani și jumătate la conducerea instituției. Întrebat despre realizările din timpul mandatului, prefectul a spus că lipsa bugetului a limitat posibilitățile instituției, însă consideră că a reușit să asigure continuitatea activității și în perioade dificile, inclusiv în timpul pandemiei.

„Nu pot fi realizări foarte mari, pentru că nu există buget pentru așa ceva. Dar cred că, prin echilibru și cunoștințe, am reușit să ducem mai departe activitatea Instituției Prefectului într-o perioadă foarte lungă, mai ales că am trecut și prin perioade foarte dificile. Vă amintiți, în special, perioada pandemiei. Sper că am făcut tot ce se putea”, a declarat Mircea Crețu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Mircea Crețu, discuție sinceră după ultima ședință la prefect. Ne-a dezvăluit ce face după demisie: ”Un singur regret am” — VIDEO

Regretul de la finalul mandatului: lucrările la Palatul Administrativ nu au început

Unul dintre regretele prefectului este faptul că proiectul de reabilitare a Palatului Administrativ din Sibiu nu a ajuns încă în etapa începerii lucrărilor, deși au fost făcute demersurile necesare, iar firma CON-A din Sibiu a câștigat procedura.

„Un singur regret am. Deși am început toate documentațiile și am făcut tot ce s-a putut pentru această clădire a Prefecturii, pentru Palatul Administrativ, din cauze bugetare încă nu s-a semnat contractul, deși licitația a fost câștigată de societatea CON-A din Sibiu. Au trecut aproape doi ani de când s-a încheiat procedura pentru începerea lucrărilor și pentru proiectare”, a spus prefectul.

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Revine la funcția de director executiv, la AJOFM Sibiu

Întrebat ce planuri are după încheierea mandatului, Mircea Crețu a spus că se va întoarce la instituția de unde a venit, respectiv AJOFM Sibiu, unde ar putea ocupa aceeași funcție executivă. „O să mă întorc pe aceeași funcție de unde am venit, respectiv la AJOFM ca director executiv”, a declarat Mircea Crețu pentru Ora de Sibiu

Totodată, acesta a precizat că nu este pensionar și că nu intenționează să iasă la pensie în viitorul imediat. „Pentru că au apărut în mass-media informații potrivit cărora aș fi la pensie, pot să vă spun că nu sunt pensionar și nici nu voi fi în viitorul imediat. Așa cum am spus, este final de mandat”, a declarat Mircea Crețu.

La finalul ședinței Colegiului Prefectural, acesta le-a mulțumit colegilor pentru colaborare și le-a transmis că funcțiile publice, indiferent de durata mandatelor, ajung la un moment dat la final. „În viitorul apropiat sau îndepărtat, mandatul se va finaliza, pentru că au fost multe întrebări pe această temă. Aș vrea să fac doar două precizări. Demisia produce efecte juridice în momentul în care va fi publicată în Monitorul Oficial hotărârea Guvernului privind eliberarea mea din funcție. Iar pentru că au apărut în mass-media, pe anumite site-uri, informații potrivit cărora aș fi la pensie, vă pot spune că nu sunt pensionat și nici nu voi fi în viitorul imediat.

Pentru că, așa cum am spus, este final de mandat, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru colaborare, atât colectiv, cât și fiecăruia în parte.

Vă urez spor în activitate și vă îndemn să vă gândiți întotdeauna că, indiferent cât de lung este mandatul sau cât de importantă este funcția publică, aceasta se va încheia la un moment dat.

Vă mulțumesc mult și vă urez multă, multă sănătate, atât dumneavoastră, cât și celor apropiați!”, a fost mesajul prefectului de la finalul ședinței de marți, 27 octombrie.

La finalul scurtului discurs, prefectul a fost aplaudat de reprezentanții instituțiilor prezenți la ședință.

Reamintim că Mircea Dorin Crețu și-a înaintat demisia din funcția de prefect al județului Sibiu, după șase ani și jumătate la conducerea instituției. Acesta a preluat funcția în 11 martie 2020.

Anterior, a fost subprefect al județului Sibiu, viceprimar și primar al orașului Tălmaciu, precum și director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu.

Florin Giubega este noul prefect al județului Sibiu, iar Alexandru Mihai Dan ocupă funcția de subprefect. DETALII AICI

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