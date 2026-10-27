De săptămâna aceasta, rășinărenii au la dispoziție un punct de informare dedicat proiectului de exploatare a magneziului de la Valea Dobrei.
Centrul de informare deschis de MPI la Căminul Cultural va funcționa de luni până vineri, între orele 12 și 15, iar doi reprezentanți ai companiei vor oferi informații și vor răspunde întrebărilor celor interesați.
Inițiativa le permite localnicilor să discute direct cu reprezentanții companiei, să solicite explicații despre proiect și să obțină informații despre etapele sale de dezvoltare. Punctul de informare se adresează tuturor celor care vor să înțeleagă mai bine ce presupune investiția de la Valea Dobrei și care au întrebări despre activitățile propuse de MPI.
Deschiderea centrului are loc înaintea referendumului local din 8 noiembrie, când locuitorii Rășinariului sunt chemați la urne ca să se pronunțe în legătură cu exploatările miniere de pe teritoriul comunei. Votul se va desfășura între orele 7 și 23, iar alegătorii vor putea răspunde cu „DA” sau „NU” la întrebarea supusă consultării publice.
MPI își propune să contribuie la o informare corectă a publicului, în condițiile în care pe rețelele de socializare circulă și informații neverificate despre proiect. Compania consideră că accesul la date și explicații oferite direct de specialiști este important pentru ca fiecare alegător să-și poată forma propria opinie înainte de vot.
Comunicat MPI Magnesium
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