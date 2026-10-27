Pe scurt: O oprire în trafic la Vlachid, în jurul orei 21:50, s-a încheiat cu dosar penal după verificările făcute de polițiștii rutieri.

Un bărbat a fost prins la volan fără permis de conducere în timp ce conducea prin localitatea Vlachid din județul Sibiu

Oprirea în trafic a avut loc luni, 26 octombrie 2026, în jurul orei 21:50. Bărbatul are 38 de ani și este din județul Mureș. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere fără permis.

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