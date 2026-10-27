Fostul președinte al lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae a criticat dur jucătorii care au evoluat în returul ”barajului” de promovare/retrogradare la Voluntari pierdut de sibieni, scor 0-3. În tur, echipa sibiană câștigase doar cu 3-2, astfel că a retrogradat și ulterior s-a desființat.

În manșa tur a ”barajului”, pe ”Municipal”, sibienii au condus cu 3-0, dar au câștigat cu doar 3-2. În returul de la Voluntari, ilfovenii s-au impus cu 3-0, după ce echipa pregătită de Dorinel Munteanu a fost de nerecunoscut. Gazdele au primit și două penalty-uri controversate, însă au dominat categoric meciul.

Fostul conducător al clubului sibian a pus tunurile pe jucătorii care au evoluat la ”baraje”, deși problemele financiare și subțirimea lotului au cântărit enorm. ”Noaptea după retrogradare a fost neagră din toate punctele de vedere. Nu ne așteptam. Am încercat să ne luăm toate măsurile de prevenție, am încercat să ținem jucătorii conectați la miza uriașă pe care o aveam în acea dublă cu Voluntari, dar nu ne-a ieșit. Până la urmă, jucătorii sunt cei care joacă și ei trebuiau să se ridice la un nivel mult mai înalt, pentru că niciunul dintre cei care au fost pe teren atunci nu s-a ridicat la nivelul Ligii 1. De aceea s-a și retrogradat” a declarat Daniel Niculae la Interviurile Digi Sport.

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Ex-președinte la FC Hermannstadt, Daniel Niculae nu a revenit deocamdată în fotbal, după falimentul sibienilor. ”Încă e destul de recentă despărțirea de Sibiu și chiar nu m-am gândit. Nici nu vreau să mă gândesc o perioadă, pentru că, din păcate, s-a terminat cum s-a terminat și a culminat cu falimentul clubului. Statutul e de liber-profesionist. Momentan sunt taximetrist pentru fiica mea și cam atât” a mai spus ”Nico”.

Niculae a fost președintele clubului de pe malul Cibinului în perioada 14 noiembrie 2024 – 15 iunie 2026.

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