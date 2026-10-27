Ordinele de protecție, încălcate de 118 ori în județul Sibiu: sute de agresori, obligați să stea departe de victime

Ordinele de protecție nu au fost respectate în numeroase cazuri în județul Sibiu. În primele nouă luni ale anului 2026, polițiștii au înregistrat 91 de infracțiuni privind încălcarea ordinelor emise de instanțe și alte 27 referitoare la nerespectarea ordinelor de protecție provizorii. În aceeași perioadă, au fost dispuse aproape 200 de măsuri de evacuare temporară a agresorilor din locuințele familiale sau comune.

Datele apar în raportul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu privind violența domestică, întocmit pentru ședința Colegiului Prefectural din 27 octombrie. Cele 118 încălcări reprezintă infracțiuni sesizate, nu neapărat 118 persoane diferite sau 118 condamnări.

Peste 100 de infracțiuni pentru nerespectarea ordinelor

În perioada ianuarie–septembrie 2026, instanțele judecătorești au emis 299 de ordine de protecție. Dintre acestea, 271 au fost emise la solicitarea victimelor, iar 28 la solicitarea procurorilor. Un număr de 115 ordine proveneau din ordine provizorii emise anterior de polițiști.

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Încălcarea restricțiilor impuse de instanțe a continuat să fie sesizată în județ.

„Referitor la nerespectarea ordinului de protecție, au fost sesizate 91 infracțiuni, din care 63 în mediul urban și 28 în rural”, precizează IPJ Sibiu în raport.

Separat, polițiștii au emis 312 ordine de protecție provizorii, care permit luarea unor măsuri urgente pentru protejarea persoanelor aflate în pericol.

„Referitor la nerespectarea ordinului de protecție provizoriu (conform art. 47, alin. 2 din Legea nr. 217/2003, R) au fost sesizate 27 infracțiuni, din care 11 în mediul urban și 16 în mediul rural”, arată același document.

În total, raportul consemnează 118 infracțiuni sesizate pentru încălcarea celor două categorii de ordine. Cifra nu trebuie confundată cu numărul persoanelor cercetate sau al hotărârilor definitive.

Aproape 200 de măsuri de evacuare din locuință

Pentru a proteja victimele, instanțele au dispus 633 de măsuri prin ordinele emise în primele nouă luni ale anului. Printre acestea se numără 68 de evacuări temporare ale agresorilor din locuințele familiale, 287 de obligații de păstrare a unei distanțe minime față de victime și 212 interdicții de contact, inclusiv telefonic sau prin corespondență.

Prin ordinele provizorii, polițiștii au dispus separat 516 măsuri. Acestea au inclus 131 de evacuări temporare și 303 obligații de păstrare a unei distanțe minime.

În total, au fost dispuse 199 de măsuri de evacuare temporară prin cele două tipuri de ordine. Este vorba despre măsuri, nu neapărat despre 199 de persoane distincte: același caz poate implica mai multe dispoziții, iar un ordin provizoriu poate fi urmat de unul emis de instanță.

În document sunt menționate și măsuri privind utilizarea dispozitivelor de monitorizare electronică.

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Cazuri recente: agresori reținuți după încălcarea interdicțiilor

În octombrie 2026, Ora de Sibiu a relatat cazul unui bărbat de 38 de ani din municipiu, reținut după ce, potrivit polițiștilor, ar fi intrat fără drept în locuința fostei concubine și ar fi contactat-o telefonic, deși avea ordin de protecție.

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Un alt caz a fost prezentat pe 16 octombrie: un bărbat de 75 de ani din Sibiu a fost reținut, fiind cercetat după ce ar fi intrat în locuința fostei partenere, ar fi amenințat-o și i-ar fi luat telefonul, încălcând interdicția de apropiere stabilită prin ordinul de protecție.

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Aceste cazuri sunt exemple documentate separat și nu permit stabilirea numărului de persoane diferite implicate în cele 118 infracțiuni sesizate la nivel județean.

Fotografie generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Violența domestică, în creștere cu aproape 29 la sută

În același raport, IPJ Sibiu arată că numărul infracțiunilor sesizate în contextul violenței domestice a crescut de la 593 în primele nouă luni din 2025 la 764 în perioada similară din 2026, o majorare de 28,84%. Printre cele 794 de victime înregistrate se numără 561 de femei și 104 minori. Polițiștii au consemnat și trei tentative de omor.

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Tot în primele nouă luni ale anului, polițiștii au intervenit la 2.086 de cazuri de violență domestică. În 627 dintre acestea, evaluarea a indicat un risc iminent pentru victimă.

Potrivit raportului, prin ordinele de protecție se pot dispune măsuri precum evacuarea agresorului, păstrarea unei distanțe minime sau interzicerea contactului cu victima. În caz de pericol imediat, persoanele amenințate pot apela 112.

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