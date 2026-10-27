Plantele care aduc bani și noroc tot mai căutate la Sibiu. Florarii critică AI-ul și spun pe șleau unde greșește / foto video

De la orhidee și copacul banilor, până la plante care costă chiar și aproape 700 de lei, sibienii au de unde alege. Florarii din oraș dezvăluie ce se vinde cel mai bine, cât costă plantele și de ce recomandările Chat GPT nu sunt întotdeauna potrivite.

Toamna nu e un moment de vârf pentru plantele de interior. Este, cum spune una dintre florăresele cu care am vorbit, o perioadă de tranziție. Totuși, sibienii continuă să cumpere verdeață pentru casă, pentru birou sau ca s-o facă cadou. Iar motivele pentru care aleg o anumită plantă merg de la lumina din sufragerie până la credința că un ghiveci pus unde trebuie poate aduce noroc.

Orhidee Flower Shop

Orhideele rămân în topul preferințelor

„Depinde de la florărie la florărie, dar la noi, de regulă, orhideele sunt cele mai cerute. După ele, în topul preferințelor rămân plantele verzi, decorative. Depinde pentru ce au nevoie, la noi cam toate se vând”, spune Iulia Popa, de la Flower Shop. Merg bine și mixurile. „Mixurile de plante sunt iarăși în topul preferințelor, cu mai multe tipuri de plăntuțe mici de interior. Nu neapărat suculente, ci flori și plante verzi, care sunt ușor de întreținut. Depinde și unde ajung: unii le duc la un medic, alții le folosesc pe recepția unei firme”, explică ea.

La Roots, cei care cumpără pentru acasă vor, în primul rând, plante ușor de îngrijit. „Noi oferim și consultanță. Putem să le sugerăm plante în funcție de lumină sau de locul în care va fi amplasată planta și să mergem foarte țintit. De cele mai multe ori aleg să își ia plante care curăță aerul sau plante care sunt un pic mai luxuriante. Cam pe acestea mizează”, spune Mădălina Sârbu, care conduce afacerea împreună cu soțul ei.

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▶ Vezi pagina acestui video: Plantele care aduc bani și noroc tot mai căutate la Sibiu. Florarii critică AI-ul și spun pe șleau unde greșește — VIDEO

Sansevieria, cunoscută popular drept „limba soacrei”, ajunge des în dormitoare.„Sansevieria produce oxigen noaptea și este o plantă potrivită pentru dormitor”, explică Mădălina Sârbu. Se vând bine și plantele curgătoare, care cad peste marginea ghiveciului și se îngrijesc ușor. Există însă și clienți care aleg plante mai pretențioase, doar pentru că sunt mai colorate sau umplu mai bine spațiul.

Mădălina Sârbu

Plante despre care se spune că aduc noroc și bani

Ambele florării au la vânzare plante care ajută la purificarea aerului. „Avem limba soacrei, palmierul Areca, Zamioculcas, care e cunoscută și sub numele de planta banilor. Acum, aici e mai mult mit, să zic așa”, spune Iulia Popa.

Miturile vând totuși. Clienții cer plante despre care se spune că aduc bani, noroc sau energie bună. „Da, sunt o groază de mituri din astea, dar nu le-aș povesti, că e o întreagă poveste. Fiecare are varianta lui. Lumea caută în funcție de ce se promovează pe social media”, spune florăreasa de la Flower Shop.

Copacul banilor Flower Shop

La Roots, pe listă se află pilea, cunoscută drept „planta banului chinezesc”, copacul banului (Pachira) și jadul, o suculentă căreia i se mai spune tot „planta banului”. „Da, sunt cerute, mai ales când le menționăm noi. Le aleg mai ales cei care vor să le facă cadou. Sunt mai multe plante de genul acesta, care se încadrează în categoria de noroc în casă și bunăstare”, explică Mădălina Sârbu.

Senseveria – Flower Shop

Sibienii aleg plantele după lumină

Comerțul online nu a înlocuit vizita la florărie. „La noi încă se cumpără din magazin. Comenzi online sunt, dar mai puține. Să le vadă fizic e clar mult mai la îndemână”, spune Iulia Popa. Cei mai mulți clienți vin hotărâți. „90% știu cam ce vor. Clienții casei, prin rotație, știu ce cumpără și ce își doresc. Mai sunt într-adevăr și cei 10% care nu știu, dar de aceea suntem acolo, să-i ajutăm”, adaugă ea.

Roots nu vinde deloc online, ci folosește doar rețelele sociale. Clienții vin la magazin sau cer livrarea unor „mini-grădini”, aranjamente cu suculente sau plante de interior cu aceleași nevoi, puse în același vas. „Sunt cumva o alternativă la buchetul de flori sau la aranjamentul de flori tăiate. Le livrăm noi, unde își doresc clienții, cu instrucțiuni și cu tot ce trebuie pentru plantele respective”, spune Mădălina Sârbu.

Aici, alegerea pornește de la lumină. „În magazin, plantele sunt puse în funcție de lumina de care au nevoie și le este mai ușor clienților să vadă ce li s-ar potrivi. Așa merg mai țintit, iar planta se aclimatizează mult mai bine la ei acasă. E mai ușor decât să ia orice plantă, să o pună undeva unde poate nu merge și după aceea să aibă probleme cu ea”, explică Mădălina Sârbu. Gama merge de la suculente și cactuși la plante curgătoare, plante care cresc în înălțime și exemplare luxuriante, mai pretențioase. Pentru proiectele mai mari, florăria aduce plante direct de la bursa din Olanda și le plantează la clienți acasă, în restaurante sau în atelier.

Plante din vitrina Roots

ChatGPT încurcat de jaluzelele unei sibience

Inteligența artificială a început să intre și în florării. La Flower Shop, clienții nu au venit încă cu recomandări de plante de pe internet sau de la ChatGPT. „Legate de plante, încă nu. Pe partea de buchete, da”, spune Iulia Popa. La Roots însă se întâmplă. Florarii îi întreabă de unde au ajuns la concluzia că au nevoie de o anumită plantă, apoi corectează recomandarea.

„N-aș putea zice neapărat că au fost greșite, doar că au fost incomplete, pentru că n-au ținut cont de toate elementele. Adică, dacă am fi privit din avion, recomandările erau bune”, explică Mădălina Sârbu. Exemplul ei: o clientă a trimis o fotografie a camerei în care lumina intra direct, iar sugestia primită s-a potrivit cu poza. Doar că femeia trage des jaluzelele, așa că alegerea ar fi trebuit să fie cu totul alta.

De aceea, pentru amenajările mai mari, florarii merg la fața locului, în case sau în restaurante. „Se petrece un pic mai mult timp acolo. Ne uităm în primul rând la lumină, dacă spațiul este încălzit, dacă este umiditate crescută, și așa corectăm cumva toate sugestiile pe care le primesc ei”, spune Mădălina Sârbu. Sfatul de pe internet rămâne, în opinia ei, un punct de plecare bun, dar nu ține cont de toate detaliile unei case.

Areca palm – Flower Shop

De la un ghiveci la 25 de lei la amenajări de mii de euro

Prețurile diferă mult de la o florărie la alta și de la o plantă la alta. La Flower Shop, oferta de interior merge mai ales pe compoziții. „Încep de undeva de la 120 de lei și variază până la 600 de lei. Depinde de compoziție, de preferințe”, spune Iulia Popa. Cât lasă un client la casă? „Depinde ce cumpără, nu e o regulă anume. E complicat de zis, dar în medie cam 200 de lei.”

La Roots, cea mai ieftină plantă costă 25 de lei: pilea, „planta banului chinezesc”. De acolo, prețurile urcă la câteva sute de lei. „La plantele mari, mai ales de la 70 de centimetri în sus, fiecare 10 centimetri în plus costă mult mai mult. Ajung câteodată să se dubleze prețurile la o diferență de 20-30 de centimetri între ele”, explică Mădălina Sârbu. Cât cheltuie un client e greu de spus: unii iau o plăntuță de 25 de lei pentru un cadou, alții dau zeci de mii de lei pe proiecte mari de amenajare.

Roots

Cât costă plantele de interior în magazinele din Sibiu

Florăriile au acum un concurent nou: marile magazine de bricolaj. Hornbach și-a extins gama de plante de interior, iar florarii simt asta. „Piața în sine nu este foarte educată în materie de plante. Acum, cu extinderea categoriei de plante de interior la Hornbach, pentru noi este o concurență. Doar că ei nu oferă ce oferim noi. De la noi, un ghiveci pleacă cu substratul schimbat, cu îngrășământul de care are nevoie și cu toate informațiile ca clientul să știe cum să îngrijească planta”, spune Mădălina Sârbu. În magazinele mari, explică ea, plantele se vând exact cum vin de la bursă. „Din păcate, nu au un substrat potrivit pe termen lung. Ele sunt crescute în sere, iar acolo este o altă abordare față de cum udă clienții plantele acasă.”

Prețul unei plante depinde mult de înălțime și de mărimea ghiveciului. Am comparat ofertele mai multor comercianți ținând cont de aceste diferențe. Cele mai mici diferențe între magazine apar la plantele verzi de mici dimensiuni. Înălțimea plantei poate influența însă foarte mult prețul: la Hornbach, o Zamioculcas de 35 de centimetri costă 25,90 lei, în timp ce una de 90-120 de centimetri ajunge la 650 de lei.

Plantă Dimensiune Magazin Preț Orhidee Phalaenopsis (2 tije) Ghiveci 12 cm Dedeman 34,90 lei Orhidee Phalaenopsis (2 tije) Ghiveci 12 cm Hornbach 52,95 lei Orhidee Phalaenopsis (1 tijă) Dimensiune neprecizată Leroy Merlin 27,45 lei Zamioculcas Ghiveci 17 cm Dedeman 79 lei Zamioculcas Ghiveci 17 cm Hornbach 79,90 lei Zamioculcas Ghiveci 21 cm Dedeman 129,98 lei Zamioculcas Ghiveci 21 cm Hornbach 145 lei Zamioculcas Înălțime 35 cm Hornbach 25,90 lei Zamioculcas Înălțime 90–120 cm Hornbach 650 lei Pachira (copacul banului) Înălțime 45 cm Dedeman 51 lei Pachira (copacul banului) Înălțime 90 cm Dedeman 175 lei Pachira (copacul banului) Înălțime 110 cm Flower Shop 400 lei

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