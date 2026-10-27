Pe scurt: Demolarea vizează în special etajele 6, 7 și 8, unde accesul muncitorilor a fost considerat prea periculos. Lângă liceul din apropiere a fost montată o protecție înaltă de aproximativ 30 de metri.

Etajele superioare ale blocului din Rahova, grav afectat de explozia din octombrie 2025, s-au prăbușit marți, 27 octombrie 2026, în timpul lucrărilor de demolare a nivelurilor compromise, potrivit Mediafax.

Operațiunea face parte din intervenția începută în octombrie 2026 pentru dezafectarea zonelor instabile și punerea în siguranță a clădirii.

Lucrările se desfășoară la imobilul de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, unde deflagrația a provocat distrugeri structurale majore. Demolarea a început la începutul lunii octombrie și vizează în special etajele 6, 7 și 8.

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Starea etajelor superioare a făcut prea periculos accesul muncitorilor

Explozia a dislocat numeroși pereți din partea superioară a blocului. Din cauza stării structurii, intervenția directă a muncitorilor în aceste zone a fost considerată prea periculoasă.

Înaintea începerii lucrărilor, Primăria Municipiului București anunțase că urma să fie stabilită o soluție tehnică adaptată situației particulare a imobilului. Municipalitatea preciza că intervenția era necesară și pentru a permite accesul proprietarilor la bunurile rămase în apartamente.

„Constructorul urmează să vină în aceste zile cu o soluție tehnică adaptată special pentru această zonă. Intervenția este necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în locuințe pentru a-și recupera bunurile de strictă necesitate”, preciza municipalitatea înaintea începerii intervenției.

Pentru lucrări au fost prevăzute instalarea unei macarale și utilizarea unei foarfeci speciale pentru demolare.

În dreptul Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost montat și un zid cu plasă de protecție, înalt de aproximativ 30 de metri, pentru limitarea efectelor produse de intervenție.

Lucrările din octombrie urmăresc îndepărtarea elementelor structurale grav compromise din partea superioară și crearea condițiilor pentru punerea în siguranță a blocului. Primăria Capitalei calificase intervenția drept una în premieră tehnică în România, invocând complexitatea operațiunii și riscurile generate de starea nivelurilor superioare.

Explozia din 17 octombrie 2025 a dus la evacuarea locatarilor

Explozia din 17 octombrie 2025 a afectat zeci de apartamente din blocul de pe Calea Rahovei. Locatarii au fost evacuați din cauza riscurilor asociate stării structurale a imobilului.

Autoritățile au asigurat inițial cazarea persoanelor evacuate în unități hoteliere. Ulterior, Primăria Capitalei a preluat plata chiriilor pentru familiile care s-au mutat în locuințe închiriate.

În paralel cu intervențiile tehnice și sprijinul acordat locatarilor, deflagrația a făcut obiectul unei anchete penale. La sfârșitul lunii octombrie 2025, trei persoane au fost reținute în dosarul deschis după explozie, în urma unor percheziții la persoane fizice și juridice.

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