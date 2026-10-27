Pe scurt: Parcul fotovoltaic va produce energie pentru compensarea unei părți din consumul obiectivelor publice. Separat, municipalitatea caută finanțare pentru baterii care să păstreze surplusul de energie.

Primăria Sibiu a semnat, în urma unei proceduri de achiziție publică, contractul pentru parcul fotovoltaic din Dealul Dăii, în valoare de 28,05 milioane de lei.

Proiectarea și execuția lucrărilor vor fi realizate de asocierea Energotehnica SRL & Energototal SRL Sibiu, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Investiția este finanțată din fonduri europene în cadrul Fondului pentru Modernizare, prin Ministerul Energiei. Energia produsă va fi injectată în rețeaua națională de distribuție, pentru compensarea unei părți din cheltuielile cu electricitatea consumată de obiectivele publice.

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„Iluminatul public este unul dintre marii consumatori publici de energie. Astfel, am conceput acest proiect pentru crearea unui parc fotovoltaic care va acoperi cea mai mare parte din consum. Acesta este important pentru că, pe de o parte, va crește independența energetică a Municipiului, asigurând energie verde din surse regenerabile, iar pe de altă parte va scădea cheltuiala publică cu energia, în contextul în care această utilitate este scumpă. Reamintesc că, în același sens, am derulat mai multe proiecte prin care am instalat panouri fotovoltaice pe clădirile unor unități de învățământ și ale altor obiective publice”, a declarat Astrid Fodor, primarul Municipiului Sibiu.

În termen de două luni de la semnarea contractului, prestatorul trebuie să realizeze proiectul tehnic și detaliile de execuție, să elaboreze documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire, să verifice documentațiile prin verificatori autorizați și să obțină avizele necesare execuției lucrărilor.

Ordinul de începere a lucrărilor este prevăzut pentru începutul anului 2027. După emiterea acestuia, constructorul va avea la dispoziție cinci luni pentru instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor.

Panourile solare vor avea o capacitate totală instalată de 4,8312 MW, iar producția va fi de minimum 6.468,574 MWh pe an. Sistemul va cuprinde panouri solare, structura suport pentru acestea, invertoare, un tablou electric, un sistem de monitorizare și control, echipamente electrice de conexiune și un post de transformare.

Primăria vrea să cumpere și baterii pentru stocarea surplusului de energie

Instalația fotovoltaică va funcționa în regim de prosumator, injectând energia produsă în rețeaua națională de distribuție. În acest fel, municipiului îi va fi compensată o parte din cheltuiala cu energia electrică preluată din rețea pentru obiectivele publice.

Printr-un proiect separat, depus pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile, Primăria Sibiu intenționează să achiziționeze baterii pentru stocarea surplusului de energie generat de parc. Valoarea acestei investiții este de 25,47 milioane de lei, iar scopul principal este păstrarea energiei până când aceasta poate fi injectată în rețeaua de distribuție.

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