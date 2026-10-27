Consilierii locali ai municipiului Sibiu vor vota, în ședința din 29 octombrie, un proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor practicate de operatorul SOMA SRL pentru serviciile de salubrizare. Acestea ar urma să crească de la 1 ianuarie 2027.

Potrivit documentației, ajustările tarifare privesc activitățile desfășurate la instalațiile de sortare și compostare de la Șura Mică. Proiectul propune majorarea tarifelor pentru sortarea deșeurilor reciclabile, dar și pentru tratarea aerobă a biodeșeurilor, după cum urmează:

Sortarea deșeurilor reciclabile (hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat): tariful crește de la 828,74 lei/tonă (fără TVA) la 878,95 lei/tonă (fără TVA).

Tratarea aerobă a biodeșeurilor (compostare): tariful crește de la 359,56 lei/tonă (fără TVA) la 381,34 lei/tonă(fără TVA).

Noile tarife aprobate vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Ajustare calculată în funcție de rata inflației

Majorarea tarifelor vine în urma solicitării transmise de operatorul SOMA SRL în luna septembrie 2026, în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 1573/2024 și a Ordinului A.N.R.S.C. nr. 640/2022.

Parametrul utilizat pentru determinarea noilor valori este Indicele Prețurilor de Consum Total (IPC), furnizat de Institutul Național de Statistică, având valoarea de 106,17% pentru perioada de referință august 2025 – august 2026. Ajustarea reprezintă indexarea periodică a cheltuielilor de exploatare cu rata inflației, fără a fi modificată cantitatea de deșeuri programată.

După votul din Consiliul Local Sibiu din 29 octombrie 2026, ședința Adunării Generale a ADI ECO Sibiu pentru aprobarea finală a ajustării tarifare este programată pentru data de 2 noiembrie 2026. Conform legislației specifice serviciilor de salubrizare, nepronunțarea Consiliului Local în termen de 30 de zile de la solicitare echivalează cu o aprobare tacită a propunerii.

CITIȚI ȘI: Salubrizare mai scumpă în județul Sibiu: tarifele de colectare a deșeurilor cresc în zonele Avrig, Agnita și Săliște

Comentarii