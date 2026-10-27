Polițiștii rutieri din Sibiu și Vâlcea organizează miercuri, 28 octombrie 2026, o acțiune comună pe DN 7, în zona Râul Vadului – Câineni, la limita dintre cele două județe.

Acțiunea începe la ora 11:30 și are ca scop verificarea respectării restricțiilor de tonaj impuse pe DN 7, cu accent pe transportul rutier de mărfuri.

Polițiștii urmăresc, de asemenea, prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței rutiere.

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În cadrul activităților vor fi organizate mai multe filtre rutiere pe sectorul DN 7 – Valea Oltului care traversează județele Sibiu și Vâlcea, în funcție de condițiile meteorologice.

„Acțiunea are ca scop principal verificarea respectării restricțiilor de tonaj impuse pe DN 7, cu accent pe transportul rutier de mărfuri, precum și prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței rutiere”, transmite IPJ Sibiu.

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