Pe scurt: În timp ce bilanțul accidentelor mortale scade la nivel european, diferențele dintre țări rămân mari. UE urmărește să înjumătățească până în 2030 numărul deceselor și al persoanelor rănite grav.

România continuă să se afle printre statele Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere, cu 68 de decese la un milion de locuitori în 2025.

Datele finale ale Comisiei Europene, publicate marți, 27 octombrie 2026, și prezentate de Mediafax, arată că doar Bulgaria a înregistrat o rată mai mare.

Bulgaria a raportat 71 de decese rutiere la un milion de locuitori, România 68, iar Croația 65. Comisia Europeană precizează că aceste trei țări continuă să aibă cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din UE, în pofida progreselor înregistrate începând din 2019.

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La polul opus, Suedia a înregistrat 19 decese la un milion de locuitori, iar Danemarca 24. Astfel, rata mortalității rutiere din România este de peste trei ori mai mare decât cea raportată de Suedia.

Accidentele rutiere au provocat 19.350 de decese în UE în 2025

La nivelul întregii Uniuni Europene, 19.350 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în 2025. Bilanțul reprezintă o scădere cu 3% față de 2024, echivalentă cu aproximativ 580 de decese mai puține.

Comparativ cu 2019, anul de referință dinaintea pandemiei, numărul persoanelor decedate pe drumurile europene s-a redus cu 15%, adică aproximativ 3.400 de decese mai puține. Datele finale confirmă îmbunătățirea siguranței rutiere la nivel european, dar diferențele dintre statele membre rămân mari.

Comisia Europeană a prezentat și date provizorii pentru prima jumătate a anului 2026. Numărul statelor care au raportat o reducere de peste 5% a deceselor rutiere față de aceeași perioadă din 2025 este mai mare decât cel al țărilor în care mortalitatea a crescut.

Executivul european a precizat că va continua să monitorizeze situația și să sprijine statele membre în combaterea noilor riscuri din domeniul siguranței rutiere.

UE urmărește înjumătățirea deceselor și a rănirilor grave până în 2030

Comisarul european pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a subliniat că obiectivul politicilor europene nu se limitează la respectarea regulilor de circulație.

„Siguranța rutieră înseamnă mai mult decât norme și reglementări. Ea înseamnă protejarea vieților omenești și prevenirea tragediilor care afectează familii și comunități din întreaga Europă. În Uniunea Europeană, fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este prea mult”, a declarat comisarul european.

Acesta a precizat că fiecare cetățean trebuie să poată ajunge în siguranță la destinație, indiferent de locul în care călătorește sau de mijlocul de transport utilizat.

„Aceasta înseamnă să ne facem drumurile mai sigure, să consolidăm prevenirea și să ne asigurăm că fiecare călătorie se încheie în siguranță”, a adăugat Tzitzikostas.

Statisticile sunt publicate în contextul obiectivului european de reducere la jumătate, până în 2030, atât a numărului persoanelor care mor în accidente rutiere, cât și a celor care suferă răni grave.

Pe 23 noiembrie 2026, la Bruxelles, va avea loc Conferința UE privind siguranța rutieră, care marchează jumătatea perioadei de aplicare a strategiei europene pe zece ani. În cadrul evenimentului vor fi anunțați și câștigătorii Premiilor pentru excelență în siguranța rutieră din 2026.

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