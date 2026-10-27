Pe scurt: „Pubertatea nu face programări la psiholog”, spune Ruxandra Cibu Deaconu, care critică argumentele invocate în Senat și blocajele întâmpinate de copiii aflați între părinți în conflict.

Propunerea ca, atunci când un copil este în pericol, acordul unui singur părinte să fie suficient pentru ca acesta să poată vorbi cu un psiholog a primit raport de respingere în comisii, a transmis Ruxandra Cibu Deaconu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, inițiativa colegei sale Csép Éva este semnată de patru partide.

Ruxandra Cibu Deaconu critică argumentele invocate de la tribuna Senatului în discuțiile despre problemele adolescenților: „Ni s-a explicat de la tribuna Senatului că pubertatea este soluția pentru problemele adolescenților. Din păcate, pubertatea nu face programări și nu intră în casa în care un tată ridică mâna.”

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„Cu argumente de felul ăsta, frica a ajuns până în comisii”, susține aceasta, referindu-se la raportul de respingere primit de propunerea privind accesul copiilor în pericol la psiholog.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre inițiativa care ar fi permis adolescenților de 16 ani să meargă la psiholog fără acordul părinților, respinsă în două comisii ale Senatului.

Ruxandra Cibu Deaconu invocă situația copiilor ai căror părinți sunt în conflict: „Un copil prins între doi părinți care nu se mai înțeleg rămâne, deocamdată, singur.”

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