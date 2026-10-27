Eliminați în finalul meciului cu ASA Tg. Mureș, scor 1-0, trei oficiali ai clubului CSC 1599 Șelimbăr nu vor putea sta pe banca ”călăreților roșii” în următoarea perioadă.

Antrenorul principal Ioan Luca, alături de antrenorul de portari George Păun și maseurul Rareș Szabo, au fost eliminați de arbitru în ultimele minute ale partidei CSC Șelimbăr – ASA Tg.Mureș, scor 1-0.

Ce trei au protestat la adresa arbitrului Raul-Sebastian Bădărău, căruia i-au reproșat neacordarea a două lovituri de pedeapsă.

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Comisia de Disciplină a Federației de Fotbal a analizat cazurile în ședința de luni, iar marți a anunțat deciziile.

Maseurul ”călăreților roșii” nu va putea sta pe bancă în următoarele trei jocuri pentru injurii la adresa arbitrului și a primit și o amendă drastică. ”Szabo Rareș Constantin – CSC 1599 Șelimbăr – În baza art. 65/1/a din RD se suspendă 3 (trei) jocuri și i se aplică penalitate sportivă de 3400 lei” se arată în comunicatul FRF.

Cel mai ”șifonat” a ieșit antrenorul de portari, George Păun, care va lipsi o lună pe pe banca oficială. El a luat două galbene, al doilea fiind primit după gol. ”Păun George – CSC 155 Șelimbăr – În baza art. 53/1 din RD se suspendă 1 (una) lună și i se aplică penalitate sportivă de 420 lei” este decizia FRF. El a fost încadrat la ”recidivist” după ce a mai fost suspendat în acest sezon.

Cel mai ieftin a scăpat antrenorul Ioan Luca, care a fost eliminat după ce a șutat într-o minge, pentru a trece timpul. ”Luca Ioan – CSC 1599 Șelimbăr – În baza art. 53/2 din RD se suspendă 2 (două) jocuri și i se aplică penalitate sportivă de 300 lei”

Astfel, pentru următoarele jocuri ale ”călăreților roșii”, pe bancă au dreptul să stea doar secundul Bogdan Vișa și preparatorul fizic Tudor Stoian.

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