Șapte tabere de stat în Sibiu, dar nu toate pot primi turiști: două sunt în conservare, una nu are încălzire / analiză

Județul Sibiu are șapte centre de agrement de stat, dar două dintre ele sunt în conservare, iar un al treilea poate primi turiști doar în sezonul cald, din cauză că nu are încălzire. În timp ce bazele din Săliște și Nou Săsesc nu sunt utilizate pentru cazare, cele de la Râu Sadului și Cisnădioara au primit împreună peste 3.300 de persoane în 2025. Situația apare într-un raport al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu, care prezintă atât starea taberelor, cât și numărul celor care le-au folosit.

Potrivit documentului întocmit pentru Colegiul Prefectural Sibiu, cele șapte centre de agrement au o capacitate nominală totală de 595 de locuri. Asta nu înseamnă însă că toate sunt disponibile pentru cazare. Două baze sunt în conservare, iar în cazul altora există limitări legate de dotări și de perioada în care pot funcționa.

Taberele de la Săliște și Nou Săsesc, în conservare

Centrul de agrement Săliște are o capacitate nominală de 91 de locuri, dar în raport figurează ca fiind în conservare. În aceeași situație se află și centrul de la Nou Săsesc, care dispune de 70 de locuri.

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În total, cele două baze au 161 de locuri de cazare care nu au fost disponibile în cadrul activității raportate pentru anul 2025.

La Nou Săsesc, problemele sunt mai serioase. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret precizează că sunt necesare reparații capitale și înlocuirea dotărilor deteriorate.

„Raportul semnalează însă diferențe de dotare și accesibilitate: Ocna Sibiului funcționează sezonier din lipsa încălzirii, iar centrele Săliște și Nou Săsesc sunt în conservare; pentru Nou Săsesc sunt menționate necesități de reparații capitale și înlocuirea dotărilor deteriorate”, se arată în document.

Raportul nu indică sumele necesare pentru repunerea în funcțiune a celor două centre, nici un calendar al eventualelor lucrări. De asemenea, nu precizează de când se află bazele în conservare.

La Ocna Sibiului, tabere doar în sezonul cald

O altă situație este cea a Centrului de Agrement Ocna Sibiului. Baza are o capacitate de 100 de locuri, însă nu poate funcționa pe tot parcursul anului.

Motivul este lipsa unui sistem de încălzire, potrivit raportului.

Chiar și în aceste condiții, centrul a fost utilizat în 2025. Datele oficiale arată că aici au fost cazate 376 de persoane, care au însumat 1.863 de înnoptări.

Ocna Sibiului a găzduit și activități pentru tineri în 2026. Între 24 și 29 august, aici a fost organizată tabăra interactivă „Vocea tinerilor!”, la care au participat 15 tineri voluntari. Programul a urmărit dezvoltarea spiritului civic și încurajarea implicării acestora în comunitate.

Râu Sadului și Cisnădioara, cele mai folosite tabere

În vreme ce unele centre sunt în conservare, altele au o activitate mult mai intensă.

Centrul de Agrement Râu Sadului a avut cel mai mare număr de persoane cazate în 2025: 1.848, cu un total de 6.416 înnoptări.

Pe locul al doilea se află Cisnădioara, cu 1.493 de persoane cazate și 4.491 de înnoptări.

Împreună, cele două baze au înregistrat 3.341 de persoane cazate și 10.907 înnoptări.

Situația taberelor de stat din județul Sibiu în 2025

Centrul de agrement Locuri de cazare Persoane cazate Înnoptări Râu Sadului 100 1.848 6.416 Cisnădioara 75 1.493 4.491 Șanta – Păltiniș 59 412 611 Ocna Sibiului 100 376 1.863 Trecătoarea Cerbilor – Păltiniș 100 255 594 TOTAL 434 4.384 13.975

La acestea se adaugă Săliște, cu 91 de locuri, și Nou Săsesc, cu 70 de locuri, ambele în conservare.

Datele arată diferențe importante între centre. Deși Râu Sadului și Ocna Sibiului au aceeași capacitate nominală, de 100 de locuri, numărul persoanelor cazate în 2025 a fost mult mai mare la Râu Sadului.

Numărul de persoane cazate reprezintă activitatea înregistrată pe parcursul unui an, nu numărul celor aflați simultan în tabără.

Există și o neconcordanță în raportul oficial: însumarea persoanelor cazate la cele cinci centre dă un rezultat de 4.384, în timp ce în tabel este trecut totalul de 4.584. În textul de sub tabel apare chiar valoarea de 454. În schimb, suma celor 13.975 de înnoptări este corectă.

Pentru a evita preluarea unei cifre greșite, am folosit numărul persoanelor cazate raportat separat pentru fiecare centru.

Cât costă o tabără de stat în județul Sibiu

În vara anului 2026, tariful prezentat pentru mai multe centre de agrement de stat din județ era de 160 de lei de persoană pe zi, cu masă și cazare incluse.

Oferta viza centre precum Păltiniș, Râu Sadului, Cisnădioara și Ocna Sibiului. Tarifele erau mai reduse decât cele ale multor tabere private, unde costurile pentru un sejur de câteva zile puteau depăși 2.000 de lei.

Ora de Sibiu a prezentat în luna mai ofertele disponibile pentru copii și tineri, inclusiv taberele organizate în Mărginimea Sibiului, pe Valea Avrigului și în zona montană.

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Oferta de tabere nu s-a limitat însă la bazele de stat. În vara acestui an, Muzeul ASTRA a organizat trei serii de tabere pentru copii, cu activități practice și ateliere coordonate de meșteri și educatori muzeali.

Vezi și: Muzeul ASTRA lansează taberele de vară pentru copii: locurile sunt limitate

Ce planuri are Direcția pentru Tineret

Raportul arată că modernizarea centrelor de agrement reprezintă una dintre direcțiile pe care instituția le consideră necesare pentru dezvoltarea infrastructurii destinate tinerilor.

„Investițiile în infrastructură nu trebuie să se limiteze la reabilitarea clădirilor. Ele trebuie să includă dotările, personalul calificat, programele de activități, accesibilitatea, mentenanța și mecanismele de evaluare a utilizării spațiilor”, se precizează în document.

Printre măsurile propuse se află modernizarea etapizată a centrelor, pe baza evaluărilor tehnice și a necesităților privind accesibilitatea.

Deocamdată, raportul nu prezintă proiecte concrete de reabilitare pentru centrele aflate în conservare și nici termene pentru redeschiderea lor.

Astfel, deși județul Sibiu dispune de șapte centre de agrement de stat, numai cinci apar cu activitate de cazare în statistica pentru 2025. Iar diferențele dintre ele sunt considerabile: unele primesc anual peste o mie de persoane, în timp ce altele așteaptă lucrări pentru a putea fi din nou utilizate.

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