Pe scurt: Peste 2.500 de puncte de monitorizare vor supraveghea tunelul Momaia, iar sistemele pot închide automat benzi sau întreaga galerie. Înainte de deschiderea circulației sunt necesare teste împreună cu ISU.

Deschiderea Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, între Tigveni și Curtea de Argeș, depinde de două etape: testele finale ale tunelului Momaia și finalizarea ieșirii din autostradă către DN73G.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat marți, 27 octombrie 2026, că testele sunt programate la sfârșitul lunii noiembrie, potrivit Mediafax.

Cristian Pistol a verificat șantierul tronsonului, unde sunt testate sistemele de monitorizare și intervenție instalate în tunelul Momaia, lung de 1.350 de metri. CNAIR anunțase că aceste verificări preced deschiderea circulației, programată pentru anul 2026.

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Sistemele tunelului pot închide automat o bandă sau întreaga galerie

Tunelul are peste 2.500 de puncte de monitorizare, cu senzori și camere inteligente, fixe și mobile, care permit identificarea incidentelor și a obiectelor aflate pe carosabil. În funcție de situația detectată, sistemele pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea unei benzi sau a întregii galerii.

Testele finale ale tunelului vor fi realizate împreună cu ISU la sfârșitul lunii noiembrie. „Toate sistemele trebuie verificate, iar condițiile pentru circulație în siguranță trebuie îndeplinite”, a transmis Cristian Pistol.

Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre apropierea de finalizare a Secțiunii 4, cu șase luni înainte de termen. Constructorul PORR începuse atunci să aștearnă asfalt pe unele tronsoane.

Ieșirea către DN73G a depășit stadiul de 80%

În paralel cu verificările din tunel, continuă lucrările la descărcarea din autostradă către DN73C. Potrivit directorului general al CNAIR, stadiul fizic al lucrărilor a depășit 80%. Drumul județean care asigură legătura a fost preluat în administrarea CNAIR și reclasificat ca DN73G.

„Deschiderea unei secțiuni de autostradă nu se încheie odată cu asfaltul. Pe Secțiunea 4 depinde de două etape: testele finale ale tunelului, programate împreună cu ISU la sfârșitul lunii noiembrie, și finalizarea descărcării către DN73G”, a precizat Cristian Pistol.

Tronsonul Tigveni–Curtea de Argeș a fost construit de compania austriacă PORR, în baza unui contract de 1,678 miliarde de lei fără TVA. După deschiderea sa, se va putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 ai Autostrăzii Sibiu–Pitești.

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