Seceta din ultimii ani a redus puternic rezervele de apă din lacul Ighiș, care contribuie la alimentarea orașului Copșa Mică. Nivelul acumulării a coborât la valori minime de la punerea în funcțiune a barajului, iar autoritățile au fost nevoite să pompeze apă în lac pentru a menține rezervele necesare. În august și septembrie 2026, aproape 80.000 de metri cubi de apă au fost transferați în acumulare. Potrivit specialiștilor, alimentarea populației a fost asigurată fără să fie nevoie de măsuri drastice.

Situația este prezentată într-un raport al Sistemului Hidrotehnic Mediaș, din cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureș, referitor la comportarea și exploatarea acumulării permanente Ighiș în perioada 2023–2025. Documentul include și date despre intervențiile efectuate în 2026.

Lacul Ighiș, afectat de seceta din ultimii ani

Acumularea Ighiș se află pe pârâul Ighiș, afluent al râului Târnava Mare, la aproximativ doi kilometri de confluența acestora. Barajul are o înălțime de 36 de metri și este utilizat, în principal, pentru alimentarea cu apă brută a orașului Copșa Mică, dar și pentru atenuarea viiturilor.

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Raportul arată că seceta prelungită a afectat semnificativ rezerva de apă din lac.

„De menționat este faptul că în prezent, datorită secetei majore din ultimii ani, suprafața lacului și implicit volumul acestuia înregistrează scăderi accentuate, atingându-se valorile minime de la punerea în funcțiune, respectiv 372.000 mc, la o cotă de 311,78”, se precizează în document.

Valoarea indicată de specialiști reprezintă un semnal important privind reducerea rezervelor de apă. Raportul nu precizează însă cu exactitate data la care a fost înregistrat acest minim de 372.000 de metri cubi.

Pentru alimentarea orașului Copșa Mică, documentul menționează necesitatea menținerii unui volum minim de aproximativ 350.000 de metri cubi, corespunzător unei cote de 311,50 metri.

Diferența dintre aceste valori arată cât de reduse au devenit rezervele disponibile în anumite perioade, în condițiile secetei.

Aproape 80.000 de metri cubi de apă, pompați în lac

Pentru suplimentarea rezervelor, în vara și toamna anului 2026 a fost pusă în funcțiune stația de pompare de la barajul de priză Copșa Mică. Apa a fost transferată prin conducta de aducțiune-refulare către acumularea Ighiș.

Prima intervenție s-a desfășurat între 24 și 27 august, când au fost pompați 35.000 de metri cubi de apă. Potrivit tabelului din raport, volumul lacului a crescut de la 372.000 la 407.000 de metri cubi, iar nivelul apei a urcat cu 37 de centimetri.

A doua etapă a avut loc între 14 și 17 septembrie. Au fost pompați alți 44.000 de metri cubi, volumul crescând de la 389.000 la 433.000 de metri cubi, iar nivelul lacului cu 40 de centimetri.

În total, cele două intervenții au adus în acumulare 79.000 de metri cubi de apă.

Datele arată că volumul lacului era din nou mai scăzut la începutul celei de-a doua etape de pompare decât la sfârșitul primei intervenții. Raportul nu oferă însă o explicație distinctă pentru această evoluție și nici un bilanț detaliat al consumului și al aportului natural de apă dintre cele două operațiuni.

Cum a fost evitată o criză a alimentării cu apă

Potrivit Sistemului Hidrotehnic Mediaș, situația a putut fi gestionată prin exploatarea coordonată a lacului Ighiș și a nodului hidrotehnic Copșa Mică.

„În prezent, pentru orașul Copșa Mică, problema secetei a fost rezolvată prin exploatarea corectă și în condiții de siguranță a Acumulării Ighiș în tandem cu Nodul Hidrotehnic Copșa Mică, astfel încât nu a fost necesar să se intervină cu măsuri radicale în ceea ce privește alimentarea cu apă a populației”, se arată în raport.

Specialiștii explică și rolul stației de pompare în asigurarea rezervelor pentru perioadele cu precipitații reduse.

„Punerea în funcțiune a stației de pompare de la barajul de priză Copșa Mică asigură și pe viitor, prin conducta cu dublu rol, aducțiune/refulare, soluția de rezervă în cazul prelungirii perioadelor secetoase.”

Astfel, apa poate fi transferată către acumulare atunci când condițiile impun suplimentarea rezervelor. Raportul nu indică faptul că ar fi fost necesară întreruperea generalizată a alimentării orașului ca urmare a secetei.

Ce spune raportul despre siguranța barajului Ighiș

Dincolo de problema scăderii volumului de apă, raportul analizează și comportarea construcției hidrotehnice.

Pentru perioada 2023–2025, documentul menționează efectuarea măsurătorilor și supravegherea instalațiilor. În concluziile tehnice, specialiștii arată că acumularea a funcționat în condiții normale și că nu au fost constatate deficiențe în exploatarea instalațiilor și echipamentelor aferente sistemelor de manevră.

Totodată, documentul precizează că în perioada 2024–2025 nu au fost înregistrate alte evenimente deosebite.

Prin urmare, dificultatea semnalată la Ighiș este legată de diminuarea rezervelor de apă pe fondul secetei, nu de identificarea unui pericol de cedare a barajului.

Situația acumulărilor și a lucrărilor hidrotehnice din județ a fost abordată recent și de Ora de Sibiu. Un raport separat, privind barajul Gura Râului, a consemnat degradări locale ale betonului și eroziuni, dar a concluzionat că structura poate fi exploatată în siguranță.

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Cele două amenajări sunt distincte și deservesc sisteme de alimentare cu apă diferite. În cazul Ighișului, problema evidențiată de raport o reprezintă reducerea volumului de apă stocat.

Lacul Ighiș, o acumulare importantă pentru zona Mediașului

Lacul Ighiș este cunoscut și ca loc de agrement, însă rolul său principal în sistemul hidrotehnic este asigurarea rezervei de apă brută pentru Copșa Mică.

În septembrie 2026, zona barajului Ighiș s-a numărat printre locurile ecologizate în cadrul unei acțiuni desfășurate la Mediaș, la care au participat peste 800 de elevi și voluntari.

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În ceea ce privește alimentarea cu apă a orașului Copșa Mică, raportul arată că măsurile luate în 2026 au permis menținerea funcționării sistemului. Rămâne însă importantă evoluția rezervelor din lac în perioadele următoare, în condițiile în care documentul semnalează efectele secetei prelungite asupra acumulării.

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