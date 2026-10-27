Pe scurt: Mașina lovită era condusă de o femeie de 46 de ani, din Șeica Mare, care a ajuns la spital după un atac de panică. Polițiștii continuă cercetările.

Șoferul în vârstă de 41 de ani, din Loamneș, care a condus beat și a făcut și accident, a fost reținut luni, 26 octombrie, de polițiștii Biroului Rutier Sibiu

Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, la data de 23 octombrie, acesta conducea un autoturism pe DJ 106 T, spre strada Mihai Viteazu din Ocna Sibiului. Din cauza nepăstrării distanței de siguranță, a intrat în coliziune cu mașina din fața sa, condusă de o femeie în vârstă de 46 de ani, din Șeica Mare.

În urma impactului, femeia a suferit un atac de panică. Aceasta a fost transportată la spital cu o ambulanță SMURD.

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Polițiștii l-au testat alcoolscopic pe șofer, iar aparatul a indicat o valoare de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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▶ Vezi pagina acestui video: Șoferul beat criță care a provocat un accident la Ocna Sibiului, reținut de Poliție — VIDEO

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