Pe scurt: Terenurile de volei de pe o plajă din Valencia i-au atras atenția Danielei Cîmpean. Ea leagă modelul spaniol de experiența proiectului „Anii Drumeției” și propune explorarea unor spații similare la Sibiu.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, vrea să exploreze posibilitatea adaptării la Sibiu a unui model de colaborare între administrație și un club sportiv, descoperit pe plaja Malvarrosa din Valencia.

Intenția a fost anunțată într-o postare pe Facebook, în care aceasta descrie un proiect cu terenuri de sport accesibile gratuit și activități pentru copii și tineri.

Pe plaja din Valencia, Daniela Cîmpean afirmă că a văzut zeci de terenuri de volei, ocupate de tineri care jucau, se antrenau și se încurajau, de dimineața până seara. Pornind de la această experiență, ea a pus în discuție felul în care tinerilor le pot fi oferite alternative la timpul petrecut în fața ecranelor.

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Proiectul BeachBol din Valencia s-a născut din colaborarea primăriei cu un club sportiv, potrivit descrierii sale. Administrația a creat infrastructura, iar clubul organizează antrenamente, competiții și activități pentru copii. Terenurile sunt accesibile gratuit celor care vor să facă mișcare.

„Și m-am gândit imediat la «Anii Drumeției», proiectul nostru de la Sibiu”, a scris președinta Consiliului Județean. Ea a explicat că punctul comun este crearea unor condiții care să îi încurajeze pe oameni să petreacă timp în natură, să facă mișcare și să participe împreună la activități.

Potrivit acesteia, mii de copii, tineri și adulți se bucură de traseele și experiențele dezvoltate în județul Sibiu prin „Anii Drumeției”.

În privința unor spații sportive similare celor din Valencia, Cîmpean a invocat existența unor locuri potrivite, a cluburilor sportive și a oamenilor pasionați din Sibiu.

„Nu avem marea Valenciei, dar avem locuri frumoase, cluburi sportive și oameni pasionați. Și putem găsi formula prin care să creăm spații asemănătoare, în care sportul să fie accesibil tuturor”, a scris aceasta.

Demersul anunțat este, deocamdată, unul de documentare și explorare a posibilităților:

„Mi-am propus să aflu mai multe despre modelul din Valencia și să explorăm posibilitatea de a-l adapta la Sibiu”.

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