Pe scurt: Telefonul ar fi fost furat în august, iar reținerea a fost dispusă pe 26 octombrie. Dosarul este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig.

Un tânăr de 22 de ani, din Arpașu de Jos, a fost reținut pentru furt luni, 26 octombrie 2026. Acesta este bănuit că ar fi sustras un telefon mobil de la locul de muncă.

Din cercetări a rezultat că fapta ar fi fost comisă la 20 august 2026, în incinta unei societăți comerciale din Arpașu de Jos. Tânărul se afla la locul de muncă atunci când ar fi luat telefonul mobil din firmă.

Măsura reținerii a fost dispusă pentru 24 de ore, tânărul fiind cercetat penal pentru furt.

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Pe întreg parcursul procesului penal, tânărul beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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