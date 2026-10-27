Pe scurt:
Circulația pe Transfăgărășan se închide temporar marți, 27 octombrie 2026, de la ora 18:00, între Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Măsura este luată din cauza ninsorii, ceții și temperaturilor scăzute.
Transfăgărășanul (DN 7C) se închide temporar marți, 27 octombrie 2026, de la ora 18:00, între Piscul Negru, în județul Argeș, și Bâlea Cascadă, în județul Sibiu. Măsura este determinată de ninsoare, ceață și temperaturile scăzute, potrivit unui comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
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Restricția vizează sectorul cuprins între kilometrii 108+000 și 130+800. Circulația rutieră va fi oprită pe acest tronson începând cu ora anunțată de companie.
CNAIR precizează că, la altitudini mari, condițiile meteorologice se pot schimba rapid. Fenomenele imprevizibile din această perioadă a anului pot pune în pericol siguranța celor care traversează zonele montane.
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Redeschiderea sectorului sau închiderea pentru iarnă va fi decisă în funcție de evoluția vremii. Înaintea acestei decizii, drumarii vor verifica starea drumului și condițiile de siguranță a circulației, potrivit reglementărilor aplicabile.
Reprezentanții SDN Sibiu – DRDP Brașov și SDN Pitești – DRDP București vor monta semnalizarea rutieră specifică sectorului închis, conform reglementărilor tehnice în vigoare.
Șoferii pot obține informații despre starea drumurilor naționale și a autostrăzilor de la Dispeceratul CNAIR, la numărul de telefon 021/9360. Situația drumurilor este disponibilă și pe site-ul companiei, în caseta din stânga primei pagini, la „DISPECERAT – Situația Drumurilor Naționale”, precum și pe pagina de Facebook a CNAIR.
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