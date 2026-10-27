Pe scurt: Circulația pe Transfăgărășan se închide temporar marți, 27 octombrie 2026, de la ora 18:00, între Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Măsura este luată din cauza ninsorii, ceții și temperaturilor scăzute.

Transfăgărășanul (DN 7C) se închide temporar marți, 27 octombrie 2026, de la ora 18:00, între Piscul Negru, în județul Argeș, și Bâlea Cascadă, în județul Sibiu. Măsura este determinată de ninsoare, ceață și temperaturile scăzute, potrivit unui comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

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Restricția vizează sectorul cuprins între kilometrii 108+000 și 130+800. Circulația rutieră va fi oprită pe acest tronson începând cu ora anunțată de companie.

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CNAIR precizează că, la altitudini mari, condițiile meteorologice se pot schimba rapid. Fenomenele imprevizibile din această perioadă a anului pot pune în pericol siguranța celor care traversează zonele montane.

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▶ Vezi pagina acestui video: Transfăgărășanul se închide marți seara: CNAIR va decide dacă drumul mai redeschide anul acesta — VIDEO

Redeschiderea sectorului sau închiderea pentru iarnă va fi decisă în funcție de evoluția vremii. Înaintea acestei decizii, drumarii vor verifica starea drumului și condițiile de siguranță a circulației, potrivit reglementărilor aplicabile.

Reprezentanții SDN Sibiu – DRDP Brașov și SDN Pitești – DRDP București vor monta semnalizarea rutieră specifică sectorului închis, conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Șoferii pot obține informații despre starea drumurilor naționale și a autostrăzilor de la Dispeceratul CNAIR, la numărul de telefon 021/9360. Situația drumurilor este disponibilă și pe site-ul companiei, în caseta din stânga primei pagini, la „DISPECERAT – Situația Drumurilor Naționale”, precum și pe pagina de Facebook a CNAIR.

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