Undă verde de la Mediu pentru noul mall de pe Șoseaua Alba Iulia: magazine, restaurant și peste 130 de locuri de parcare

Proiectul viitorului mall din cartierul Turnișor a trecut de o nouă etapă administrativă crucială. Direcția Județeană de Mediu (DJM) Sibiu a emis decizia etapei de încadrare, stabilind că investiția propusă de societatea Pritax Invest SRL pe Șoseaua Alba Iulia nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Decizia a fost adoptată în urma consultărilor din cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din 14 octombrie 2026, precum și a completărilor ulterioare depuse de beneficiar. Autoritățile au concluzionat că proiectul nu generează un impact negativ semnificativ asupra mediului, iar în perioada de consultare publică nu au fost înregistrate observații sau contestații.

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Condiții de la APM pe durata șantierului

Deși proiectul a primit aviz favorabil fără a fi nevoie de un raport de mediu extins, dezvoltatorul va trebui să respecte o serie de condiții în timpul executării lucrărilor și ulterior, la funcționare.

Apele pluviale colectate de pe platformele auto și drumurile interioare vor fi filtrate printr-un separator de hidrocarburi (debit de 100 l/s) și direcționate într-un bazin de retenție de 150 mc, de unde se vor evacua controlat în rețeaua pluvială a orașului. Apele uzate de la spațiile de alimentație publică vor trece obligatoriu prin separatoare de grăsimi.

Lucrările pe șantier vor fi executate exclusiv pe timpul zilei, fiind interzisă desfășurarea activităților pe timp de noapte. Constructorul va fi obligat să umezească drumurile din incintă pentru a limita emisiile de praf și să spele vehiculele la ieșirea din șantier.

De asemenea, pe șantier se va impune colectarea separată pe cel puțin patru fracții (metal, deșeuri minerale/beton, ambalaje și deșeuri mixte), fiind interzisă stocarea necontrolată sau incinerarea acestora.

La finalizarea construcției, reprezentanții Direcției Județene de Mediu Sibiu vor efectua un control de specialitate pe teren, procesul-verbal întocmit fiind o condiție obligatorie la recepția lucrărilor.

Cum va arăta noul mall

Investiția este derulată pe un teren de 14.618 mp situat pe Șoseaua Alba Iulia nr. 120, în vecinătatea magazinului Metro, aflat în proprietatea companiei Pritax Invest SRL. Reglementările urbanistice ale zonei au fost aprobate de Consiliul Local Sibiu în primăvara acestui an, schimbând destinația terenului în zonă de activități economice cu caracter terțiar. (DETALII AICI)

Conform documentației tehnice, proiectul include o clădire formată din 8 spații comerciale și anexele aferente, cu o suprafață construită de 5.315 mp, unde vor fi amenajate magazinele și un restaurant. Investiția va presupune și amenajarea a 3.151,76 mp de spații verzi, respectând cerința urbanistică de a asigura zone vegetale la sol. În ceea ce privește infrastructura de parcare și accesele, vor fi amenajate 133 de locuri de parcare la sol, destinate atât clienților galeriei comerciale și ai zonei de restaurant, cât și personalului. Accesele auto și pietonale vor fi realizate din Șoseaua Alba Iulia, strada Turda și din drumul de acces din nordul parcelei.

Proiectul este integrat în ansamblul din care face parte și actualul hotel Mercure, iar o suprafață de peste 1.100 mp urmează să fie cedată domeniului public pentru modernizarea infrastructurii rutiere și lărgirea străzii Turda.

Emiterea deciziei etapei de încadrare reprezintă ultimul pas major înaintea solicitării autorizației de construire, etapă care va permite intrarea utilajelor pe șantier.

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