Pe scurt: Fotografiile din albumele de familie pot completa istoria vizuală a cartierului Valea Aurie. Întâlnirea include și imagini istorice din colecția Brukenthal, care surprind transformările zonei.

Locuitorii din Valea Aurie care păstrează fotografii vechi ale cartierului sunt invitați să le aducă joi, 29 octombrie 2026, la o întâlnire organizată de Muzeul Național Brukenthal.

Evenimentul începe la ora 17:30 și urmărește completarea istoriei vizuale a zonei prin imagini și povești păstrate de comunitate, potrivit comunicatului transmis de muzeu.

Întâlnirea „Muzeul cartierului tău! Patrimoniu și comunitate: un dialog cu locuitorii din Valea Aurie” se desfășoară la Biblioteca Județeană ASTRA – Filiala Valea Aurie, pe strada Ludoș, nr. 9, bloc 31, în Sibiu.

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Ce cuprinde programul

Programul cuprinde o prezentare susținută de doctor Delia Voina, muzeograf în cadrul Muzeului Național Brukenthal, și o expoziție fotografică. Pentru aceasta vor fi folosite imagini istorice din colecția de Grafică Documentară a muzeului.

Fotografiile expuse prezintă aspecte ale evoluției urbanistice a cartierului Valea Aurie și transformările prin care a trecut zona de-a lungul timpului. Participanții vor putea redescoperi locuri familiare prin intermediul documentelor vizuale, într-o discuție despre patrimoniu, identitate locală și comunitate.

Locuitorii pot contribui cu fotografii din colecțiile personale și cu poveștile asociate acestora. Sunt vizate atât imaginile de familie, cât și fotografiile care surprind străzi, clădiri sau peisaje de altădată.

Aceste mărturii pot completa informațiile despre evoluția zonei și memoria colectivă a cartierului.

Întâlnirea face parte din proiectul „Muzeul cartierului tău!”, prin care Muzeul Național Brukenthal urmărește să încurajeze dialogul cu comunitățile locale și participarea locuitorilor la păstrarea istoriei locurilor.

Proiectul pune alături documentele și obiectele din colecțiile instituțiilor de cultură și amintirile, experiențele și mărturiile păstrate de oameni de-a lungul generațiilor.

Acțiunea este cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Culturală 2026.

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