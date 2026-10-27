Iarna și-a intrat în drepturi la munte. Pe Transfăgărășan a nins întreaga noapte, iar stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 15 centimetri. Drumarii au intervenit încă de la primele ore ale dimineții de marți pentru a curăța carosabilul și a menține circulația deschisă. Cei de la DRDP Brașov anunță că vor decide ”azi” dacă mai rămâne deschis traficul între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac.

Drumarii au intervenit pe Transfăgărășan. Circulația rămâne deschisă

Ninsorile din noaptea de luni spre marți, 27 octombrie, au acoperit Transfăgărășanul cu un strat consistent de zăpadă. În zonele de altitudine, peisajul este deja unul de iarnă, iar temperaturile scăzute îngreunează circulația.

Utilajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) au fost mobilizate de dimineață pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil.

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Deocamdată, autoritățile nu au anunțat închiderea Transfăgărășanului, însă condițiile meteorologice pot determina instituirea unor restricții dacă situația se înrăutățește. ”Astăzi va fi o ședință în care se va decide dacă închidem sau nu traficul. Prognoza pe zilele următoare este destul de sumbră”.

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▶ Vezi pagina acestui video: Zăpadă serioasă pe Transfăgărășan: marți se decide dacă mai rămâne deschis drumul spre Bâlea Lac — VIDEO

Șoferii care intenționează să traverseze zona montană sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare și să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă.

Transalpina, închisă pe termen nedeterminat

Pe Transalpina, ninsoarea și vântul puternic au determinat autoritățile să oprească circulația încă de luni seara, 26 octombrie, de la ora 18:00.

Restricția vizează sectorul DN 67C cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, unde condițiile meteorologice nu mai permit desfășurarea traficului în siguranță.

„Având în vedere prognoza meteorologică pentru zilele următoare, nu putem estima, în acest moment, data redeschiderii circulației”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova, potrivit News.ro.

Redeschiderea drumului va depinde de evoluția vremii. Dacă ninsorile continuă, sectorul montan ar putea rămâne închis până în primăvara anului viitor.

Citiți și: Transalpina, închisă din cauza ninsorii între Rânca și Obârșia Lotrului. Drumul s-ar putea închide până la primăvară

Ninsorile continuă la munte. Vântul va sufla cu peste 70 km/h

Vremea rămâne rece și în următoarele ore, iar meteorologii anunță noi ninsori la altitudini mari.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), marți, 27 octombrie, la peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Stratul de zăpadă ar putea crește cu încă 3–5 centimetri, în timp ce rafalele de vânt vor depăși 60–70 de kilometri pe oră pe crestele montane.

În zilele următoare, vântul va slăbi treptat, însă la altitudini mari vor mai fi posibile precipitații mixte.

În aceste condiții, șoferii care plănuiesc să ajungă pe Transfăgărășan trebuie să țină cont că vremea se poate schimba rapid, iar zăpada și poleiul pot face deplasarea periculoasă.

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