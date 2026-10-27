Zeci de clădiri din județul Sibiu, fără autorizație ISU: peste 1.300 de nereguli și amenzi de 1,3 milioane de lei

Zeci de obiective din județul Sibiu funcționau fără autorizație de securitate la incendiu, potrivit controalelor efectuate de pompieri în primele nouă luni ale anului 2026. Inspectorii au identificat 74 de asemenea situații și peste 1.300 de deficiențe. Amenzile aplicate au depășit 1,3 milioane de lei, însă nicio activitate nu a fost suspendată în urma verificărilor.

Datele apar în raportul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu, întocmit pentru ședința Colegiului Prefectural din 27 octombrie 2026.

Zeci de obiective fără autorizație. Ce au descoperit inspectorii

În perioada ianuarie–septembrie 2026, inspectorii ISU Sibiu au efectuat 422 de controale, inspecții și audituri. În urma verificărilor, au constatat 1.305 deficiențe și au aplicat 668 de sancțiuni contravenționale.

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Dintre acestea, 114 au fost amenzi, în valoare totală de 1.333.000 de lei, iar 554 au fost avertismente.

Una dintre cele mai importante constatări privește obiectivele care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu.

„Au fost identificate 74 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu, dintre care 37 doar în februarie”, se precizează în raportul ISU Sibiu.

Documentul nu prezintă lista obiectivelor identificate și nici nu precizează dacă acestea sunt spații comerciale, unități de cazare, clădiri de birouri sau alte tipuri de construcții.

De asemenea, raportul nu arată câte dintre cele 74 de obiective au obținut între timp autorizațiile necesare.

Foto: Focuspress

Cele mai multe nereguli, la operatorii economici

Din totalul celor 422 de activități de control, 341 au vizat operatori economici aflați în exploatare. La aceștia au fost identificate 1.052 de deficiențe.

Alte 41 de controale au fost efectuate la instituții, unde inspectorii au constatat 157 de nereguli.

Au fost verificate și 27 de obiective de investiții, la care s-au identificat 48 de deficiențe.

Raportul precizează că, dintre toate cele 1.305 deficiențe, 70 au fost remediate chiar în timpul controalelor.

„Nu au fost dispuse măsuri de restricționare sau sistare a activităților”, se arată în documentul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu.

Această precizare nu înseamnă că toate obiectivele verificate îndeplineau cerințele de securitate la incendiu, ci că inspectorii nu au dispus asemenea măsuri în perioada analizată.

Mai multe probleme depistate și în 2025

Neregulile identificate în acest an vin după un bilanț în care ISU Sibiu semnalase deja numeroase probleme de prevenire a incendiilor.

În februarie 2026, Ora de Sibiu relata că inspectorii constataseră, în anul precedent, peste 2.100 de deficiențe în urma controalelor și aplicaseră amenzi de aproape 2,5 milioane de lei.

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Potrivit bilanțului instituției, în întregul an 2025 au fost efectuate 719 controale și au fost identificate 2.172 de deficiențe.

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Cifrele din 2026 acoperă doar primele nouă luni, astfel că nu pot fi comparate direct cu bilanțul întregului an 2025.

Autorizațiile ISU, o altă problemă: mai multe respingeri decât aprobări

Raportul prezintă și situația solicitărilor pentru avizele și autorizațiile de securitate la incendiu.

În primele nouă luni ale anului, ISU Sibiu a gestionat 1.429 de solicitări de avizare și autorizare. Dintre acestea, 873 s-au finalizat cu adrese de neîncadrare în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 sau de comunicare a documentelor lipsă.

În cazul cererilor analizate pe fond, au fost emise 114 avize de securitate la incendiu și au fost respinse 174. În ceea ce privește autorizațiile, situația este și mai dezechilibrată: 58 au fost emise, iar 105 au fost respinse.

„Pentru solicitările analizate pe fond, respingerile au depășit emiterile la toate tipurile de acte: 60% la avizele SI și 64% la autorizațiile SI”, arată raportul ISU Sibiu.

Aceste procente nu se referă la toate solicitările înregistrate, ci numai la cele analizate efectiv pentru emiterea avizelor și autorizațiilor.

Din martie 2026, documentațiile pentru avizare și autorizare se depun electronic, potrivit noilor reglementări.

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Reguli mai stricte pentru restaurante și magazine

În aprilie 2026, ISU Sibiu a atras atenția asupra modificărilor legislative care privesc securitatea la incendiu în cazul activităților comerciale.

Modificările introduse prin OUG nr. 17/2026 vizează inclusiv obligațiile legate de emiterea acordurilor de funcționare pentru comercializarea produselor și serviciilor.

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Raportul prezentat pentru Colegiul Prefectural nu precizează însă câte dintre cele 74 de obiective fără autorizație sunt restaurante, magazine sau alte spații comerciale.

Rămâne de clarificat ce categorii de clădiri au fost identificate fără autorizații, câte au intrat ulterior în legalitate și ce măsuri au fost dispuse pentru remedierea problemelor constatate.

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