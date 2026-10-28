Pe scurt: Adif a confirmat oprirea traficului, dar locul exact al coliziunii și numărul pasagerilor afectați nu au fost anunțate. Călătorii sunt sfătuiți să verifice cursele înainte de a merge la gară.

UPDATE: Potrivit ultimelor date oficiale, cel puțin 46 de persoane au murit, iar numeroase altele au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză.

Esther Padilla, purtătoarea de cuvânt a regiunii, a declarat pentru postul de televiziune TVE La 1 că în trenul Renfe AVE 2080 se aflau 397 de pasageri, în timp ce trenul Iryo 6076 transporta 147 de pasageri și un bebeluș.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

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Un accident feroviar grav în Spania s-a produs miercuri dimineață, 28 octombrie. Conform primelor informații ,două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Toledo, iar două vagoane au deraiat și au căzut de pe un terasament.

Presa spaniolă relatează că există mai mulți răniți, în timp ce un martor vorbește despre numeroși morți. Autoritățile au confirmat până în acest moment moartea a 10 persoane.

Accidentul s-a produs în apropierea localității Urda, din provincia Toledo, pe linia feroviară de mare viteză care leagă Madridul de regiunea Andaluzia. În coliziune au fost implicate un tren Renfe AVE și unul aparținând operatorului privat Iryo, care circulau pe ruta Madrid–Sevilla.

Administratorul infrastructurii feroviare spaniole, Adif, a anunțat că accidentul s-a produs între localitățile Mora, Orgaz și Urda, în zona kilometrului 118 al liniei feroviare.

Primele informații indică faptul că unul dintre trenuri l-ar fi lovit din spate pe celălalt.

Un tren AVE al companiei Renfe ar fi intrat în coliziune cu trenul Iryo, provocând deraierea a două dintre vagoanele acestuia. Cauza exactă a accidentului urmează să fie stabilită de anchetatori.

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Un martor vorbește despre numeroși morți. Autoritățile nu au confirmat încă bilanțul final

Primele mărturii apărute după accident descriu scene dramatice la locul coliziunii.

Politologul Alberto Sotillos a relatat că a discutat cu cumnatul său, care se afla într-unul dintre trenurile implicate în accident.

„Sunt mulți morți, este îngrozitor”, ar fi transmis martorul.

Acesta a descris impactul drept extrem de violent și a vorbit despre vagoane grav avariate, pasageri care încercau să îi ajute pe cei prinși între resturile trenurilor și incendii izbucnite după coliziune.

Conform aceleiași relatări, unii călători ar fi încercat să stingă flăcările cu mijloacele pe care le aveau la dispoziție.

Există și informații despre mai multe persoane rănite, însă numărul acestora și gravitatea leziunilor nu au fost încă stabilite oficial.

Două vagoane au căzut de pe terasament. Elicoptere medicale trimise la accident

Două vagoane au căzut de pe un terasament în urma impactului. La fața locului a fost declanșată o amplă intervenție a serviciilor de urgență. Au fost mobilizate trei elicoptere medicale, două unități mobile de terapie intensivă, pompieri din Alcázar de San Juan și Orgaz, precum și echipe de Protecție Civilă din localitățile învecinate.

Primarul localității Urda, Manuel Galán, a declarat că serviciile de urgență i-au cerut să pregătească o sală de sport pentru primirea persoanelor rănite.

Accidentul s-a produs miercuri dimineață, în jurul orei locale 8:54.

Circulația trenurilor de mare viteză dintre Madrid și Andaluzia, suspendată

În urma coliziunii, Adif a anunțat suspendarea circulației feroviare pe linia de mare viteză Madrid–Andaluzia, una dintre principalele legături dintre capitala Spaniei și sudul țării.

Măsura afectează trenurile care circulă între Madrid și orașele din Andaluzia, inclusiv serviciile operate de Renfe și Iryo.

Operatorul Renfe a pus la dispoziția pasagerilor afectați posibilitatea modificării sau anulării biletelor.

Deocamdată, nu a fost anunțat un termen pentru reluarea circulației. Echipele de intervenție și personalul tehnic al companiilor feroviare au fost trimise în zona accidentului, unde continuă operațiunile de salvare și evaluare a pagubelor.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale coliziunii și numărul persoanelor afectate.

FOTO https://www.telecinco.es/

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