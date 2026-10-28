Cel puțin 68 de oameni au murit în accidentul feroviar de miercuri, 28 octombrie 2026, de lângă Urda, în provincia spaniolă Toledo, unde un tren de mare viteză AVE al companiei Renfe a lovit din spate un tren Iryo oprit pe linia Madrid–Sevilla. Bilanțul a crescut pe parcursul zilei, de la zece morți anunțați dimineața, până la cifra confirmată după-amiază de serviciul de urgență 112 din Castilla-La Mancha: 68 de morți și 77 de persoane spitalizate. Premierul Pedro Sánchez a decretat trei zile de doliu național, între 29 și 31 octombrie. Autoritățile avertizează că cifrele sunt provizorii.

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Este cel mai grav accident feroviar din Spania din ultimii 13 ani, iar Guvernul spaniol indică, deocamdată, o eroare în centrul de control al circulației.

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Cum s-a întâmplat

Coliziunea s-a produs în jurul orei 8:53–8:54, ora Spaniei (9:53–9:54, ora României), la kilometrul 118 al liniei de mare viteză, între Los Yébenes și Urda, potrivit Europa Press, RTVE și El País. Ambele trenuri plecaseră din gara Madrid-Puerta de Atocha spre sud: trenul Iryo 6076 la 7:54, iar AVE 2080 al Renfe la 8:00.

În AVE se aflau 397 de pasageri, potrivit Europa Press și RTVE (o infografică RTVE menționează 378, cifră transmisă de Adif guvernului regional). Trenul Iryo transporta 147 de pasageri și cinci membri ai echipajului, potrivit companiei.

Imaginile aeriene ale Guardia Civil, descrise de RTVE, arată trei vagoane ale trenului Iryo deraiate pe un taluz, iar locomotiva AVE căzută pe taluzul opus. Europa Press scrie că ultimele două vagoane ale trenului Iryo au deraiat.

Bilanțul victimelor

Bilanțul a crescut constant pe parcursul zilei: zece morți în jurul orei 10:00, 30 înainte de ora 13:00, 64 în jurul orei 14:00 și 68 puțin înainte de ora 16:00 (ora Spaniei), potrivit televiziunii publice regionale CMM. Dintre cei 68 de morți, 44 se aflau în trenul Iryo și 24 în AVE, potrivit aceleiași surse.

CMM mai relatează că 77 de persoane au fost rănite, dintre care 53 grav și 15 foarte grav. Răniții au fost transportați la spitalele din Toledo, Alcázar de San Juan (Mancha Centro), Ciudad Real și Albacete, iar trei pacienți au fost duși la Madrid. Potrivit Cadena SER, alte aproximativ 50 de persoane cu răni ușoare au fost îngrijite în sălile de sport din Urda și Consuegra.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului regional, Esther Padilla, a anunțat încă din cursul dimineții că toți răniții au fost scoși din trenuri.

Ce spun autoritățile despre cauze

Potrivit surselor din Ministerul Transporturilor citate de Europa Press, sistemul de semnalizare și control LZB a căzut în jurul orei 8:30, iar șase trenuri au fost oprite pe tronsonul afectat. La scurt timp, operatorul din centrul de control al Adif de la Atocha ar fi autorizat AVE-ul să-și reia mersul „în mod normal”, contrar regulilor, care impuneau circulația „cu vedere” cu cel mult 40 km/h. AVE-ul ar fi rulat aproximativ 25 de kilometri în circa 17 minute și ar fi lovit trenul Iryo cu aproximativ 200 km/h.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a numit eroarea „inexplicabilă” și a declarat că „a existat timp mai mult decât suficient pentru a constata greșeala”, potrivit RTVE. Guardia Civil l-a audiat pe operatorul Adif, a relatat Europa Press. Nu se știe încă de ce trenul Iryo nu și-a reluat deplasarea. Ancheta tehnică urmează să stabilească oficial cauzele.

Premierul Pedro Sánchez a promis că se va merge „până la capăt” și a declarat că „dacă au existat neglijențe, se va afla”.

Mărturii

Miguel Ángel Pérez, jurnalist la Capital Radio, se afla în ultimul vagon al AVE-ului. El a povestit pentru RTVE că oamenii dormeau sau lucrau în momentul impactului, că vagonul s-a răsturnat parțial, iar pasagerii s-au ținut de scaune. Mulți au suferit contuzii de la măsuțele deschise, iar unii au spart geamurile pentru a ieși. Potrivit lui, înainte de accident li se spusese că trenul oprise din cauza unei „supraîncărcări pe linie”.

Potrivit mărturiilor adunate de RTVE, localnici din zonă au ajutat la transportul pasagerilor spre sala de sport și centrul de sănătate din Urda.

Intervenția salvatorilor

Guvernul regional din Castilla-La Mancha a activat planul de urgență PLATECAM la ora 9:15 și l-a ridicat la nivelul 2 la ora 10:30, după ce a cerut intervenția Unității Militare de Urgență (UME), potrivit 112 Castilla-La Mancha. La fața locului au intervenit Guardia Civil, pompieri din Toledo și Ciudad Real, voluntari de la Protecția Civilă și echipe medicale SESCAM, care au organizat un post medical avansat pentru triaj. Crucea Roșie a oferit sprijin psihologic.

Potrivit EFE, în zona accidentului lucrau după-amiază în jur de 200 de militari UME și peste 300 de agenți ai Guardia Civil. Din Madrid au fost trimise, de asemenea, autospeciale de pompieri și ambulanțe.

Guardia Civil a deschis patru birouri (în Madrid, Sevilla, Córdoba și Toledo) unde rudele de gradul întâi ale victimelor pot depune declarații și probe ADN pentru identificare. Puncte de sprijin pentru familii au fost deschise în gările Atocha, Sevilla-Santa Justa, Córdoba și Málaga, precum și în Urda.

Fosta ministră Fátima Báñez, printre victime, potrivit PP

Potrivit ziarului ABC, citat de Euronews, surse din conducerea națională a Partidului Popular au confirmat moartea fostei ministre a Muncii Fátima Báñez, în vârstă de 59 de ani. Ea ar fi călătorit în ultimul vagon al trenului Iryo, spre Sevilla. Fundația CEOE, pe care o conduce, a precizat că nu are deocamdată o confirmare oficială. Báñez a fost ministru al Muncii între 2011 și 2018.

Sunt români printre victime?

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, prin Consulatul României la Ciudad Real, a cerut autorităților spaniole informații oficiale despre cetățenia și identitatea morților și răniților. Până la momentul comunicatului, nu fuseseră primite solicitări de asistență consulară. Am scris despre asta și aici.

Ambasada României la Madrid a pus la dispoziție numărul de urgență consulară +34 609 513 790, potrivit Mediafax.

Numere de telefon utile

112 Castilla-La Mancha, linie de informare pentru familii: 900 122 112

Renfe, asistență pentru victime și familii: 900 10 10 20

Iryo: 900 001 403 și 655 28 69 75

Urgența consulară a Ambasadei României: +34 609 513 790

Pentru urgențe: 112

Lista completă a numerelor și a punctelor de sprijin a fost publicată de RTVE.

Circulația feroviară, oprită între Madrid și Andaluzia

Circulația trenurilor de mare viteză dintre Madrid, Ciudad Real și Andaluzia este întreruptă, fără o estimare privind reluarea. Renfe permite schimbarea sau anularea gratuită a biletelor pentru trenurile afectate și a organizat curse de tip navetă între Madrid, Ciudad Real și Puertollano. Iryo și-a anulat toate trenurile dinspre Atocha spre sudul țării, potrivit Europa Press.

Doliu național de trei zile

Pedro Sánchez a decretat trei zile de doliu național, între 29 și 31 octombrie. Andaluzia a decretat la rândul ei trei zile de doliu, de miercuri de la ora 14:00 până sâmbătă la ora 14:00, iar alte regiuni și orașe, între care Madrid și Sevilla, au anunțat măsuri similare.

Al doilea cel mai grav accident feroviar din ultimele decenii

Potrivit Europa Press, este cel mai grav accident feroviar din Spania de la tragedia de la Angrois (Santiago de Compostela) din 24 iulie 2013, soldată cu 80 de morți și 145 de răniți. Alte accidente grave au fost cel de la Chinchilla (3 iunie 2003, 19 morți) și deraierea de la O Porriño (2016, patru morți).

Accidentul vine la nouă luni după cel de la Adamuz (Córdoba), din 18 ianuarie 2026, în care un tren Iryo Málaga–Madrid a deraiat și a fost lovit de un Alvia Madrid–Huelva. Bilanțul final a fost de 46 de morți. În septembrie, EFE a relatat că anchetatorii au identificat ruperea unei suduri între două șine ca „prima anomalie”, iar în octombrie Cadena SER a anunțat că ancheta va dura mai mult de un an. Pe 20 ianuarie, la Gelida (Barcelona), un tren Rodalies a lovit un zid de sprijin prăbușit pe linie: un mecanic stagiar a murit și 37 de persoane au fost rănite.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.



Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo.



Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 pic.twitter.com/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Pedro Sánchez a spus că originea accidentului de la Urda „foarte probabil nu are nicio legătură” cu cea a accidentului de la Adamuz, urmând ca ancheta tehnică să stabilească acest lucru.

Atenție la imaginile false

Pe rețelele sociale circulă imagini care nu sunt de la Urda. Fact-checkerii de la Maldita și RTVE Verifica au arătat că o parte dintre ele provin de la accidentul de la Adamuz din ianuarie sau de la incendiul unui AVE de la Ricla (Zaragoza), din 12 octombrie. În schimb, Maldita a verificat că filmarea publicată de Capital Radio (mai jos) a fost realizată la locul accidentului de miercuri.

Imagini de la locul accidentului

#ÚLTIMAHORA | Imágenes aéreas del accidente ferroviario en Urda (Toledo): hay 30 fallecidos, pero la cifra podría elevarse tras las primeras estimaciones sobre el terreno https://t.co/issSXXQ8rb pic.twitter.com/6ZwusCP3s8 — Europa Press (@europapress) October 28, 2026

Agenția EFE arată cum lucrează echipele de urgență la Urda:

VIDEO | EFE explica desde Urda (Toledo) cómo trabaja el personal de emergencia desplazado hasta la zona del accidente ferroviario ocurrido en la mañana de este miércoles, donde se encuentran alrededor de 200 efectivos de la UME y más de 300 agentes de Guardia Civil. pic.twitter.com/xKTqjVqdvh — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2026

Bilanțul victimelor și cauzele accidentului sunt provizorii și pot fi actualizate pe măsură ce autoritățile spaniole oferă informații noi. Articol actualizat la ora 17:30, ora Spaniei (18:30, ora României).

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