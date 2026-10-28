Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs miercuri seară, în localitatea Șeica Mare, pe DN 14.

Din primele informații, cinci persoane sunt rănite, dintre care una încarcerată.

UPDATE: În urma accidentului de pe DN 14, trei persoane au fost rănite și transportate la spital, iar polițiștii continuă cercetările.

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La fața locului intervin pompierii Detașamentului Mediaș cu două autospeciale de stingere, dintre care una dotată cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ cu medic.

„Pompierii Detașamentului Mediaș intervin pe DN 14, în Șeica Mare, la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, dintre care una cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ cu medic. În accident sunt implicate cinci persoane, una dintre ele având nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Este conștientă și cooperantă, însă nu poate ieși din mașină. Misiunea este în desfășurare”, a transmis ISU Sibiu.

Potrivit SAJ Sibiu, din primele informații, sunt cinci victime: trei bărbați și două femei.

Patru persoane au ieșit din autoturisme, iar un bărbat este blocat în mașin

Traficul pe DN 14 este blocat total.

Revenim cu detalii!

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