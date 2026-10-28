Un bărbat a fost lovit de o mașină, miercuri, în jurul prânzului, pe strada Rahovei din municipiul Sibiu. Acesta a fost dus la spital.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Rahovei din municipiul Sibiu, în zona unei treceri de pietoni, o femeie, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Orlat, nu ar fi acordat prioritate de trecere și a acroșat un bărbat, în vârstă de 48 de ani, domiciliat în județul Harghita”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.
La fața locului a intervenit un echipaj SMURD cu medic, iar bărbatul a fost dus la spital.
„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Rahovei la un accident rutier unde un pieton a fost acroșat de o mașină. Echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unui bărbat care a suferit un traumatism cranian și un traumatism toracic. Acesta este transportat la UPU Sibiu, conștient”, a transmis ISU Sibiu.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.
Traficul rutier se desfășoară îngreunat.
Comentarii
Ultima oră
- Accident pe strada Rahovei: pieton lovit de o mașină / foto acum 4 minute
- Accident feroviar grav în Spania: două trenuri de mare viteză s-au ciocnit iar cel puțin 46 de oameni au murit / video foto update acum 6 minute
- RAR anunță o întrerupere majoră a sistemelor informatice: programările și verificările vor fi indisponibile acum 40 de minute
- Șoferii din Sibiu, trași pe dreapta și luați la întrebări: miercuri este ultima zi a acțiunii / foto acum 41 de minute
- Noul CAV de pe Șoseaua Alba Iulia, gata de deschidere: sibienii pot arunca acolo mobilier vechi, moloz și electrocasnice acum o oră