Accident pe strada Rahovei: pieton lovit de o mașină / foto

Un bărbat a fost lovit de o mașină, miercuri, în jurul prânzului, pe strada Rahovei din municipiul Sibiu. Acesta a fost dus la spital.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Rahovei din municipiul Sibiu, în zona unei treceri de pietoni, o femeie, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Orlat, nu ar fi acordat prioritate de trecere și a acroșat un bărbat, în vârstă de 48 de ani, domiciliat în județul Harghita”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD cu medic, iar bărbatul a fost dus la spital.

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„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Rahovei la un accident rutier unde un pieton a fost acroșat de o mașină. Echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unui bărbat care a suferit un traumatism cranian și un traumatism toracic. Acesta este transportat la UPU Sibiu, conștient”, a transmis ISU Sibiu.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat.

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