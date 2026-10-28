Pe scurt:
O confuzie de nume devine subiect de ironie: Echert imaginează o inaugurare cu Jason Momoa și Vin Diesel, pornind de la vizita ministrului pe șantier.
Adrian Echert îl ironizează pe noul ministru al Transporturilor, despre care afirmă, într-o postare pe Facebook, că a confundat numele tunelului Momaia cu „Momoa” în timpul unei vizite pe șantier.
„Știți unde este tunelul Momoa? Între Curtea de Argeș și Hollywood”, scrie Adrian Echert, înainte de a explica ținta ironiei: „Noul ministru al Transporturilor a trecut pe șantier și a transformat Momaia în Momoa. Constructorul face autostrada, ministrul face distribuția.”
Pornind de la numele atribuit tunelului Momaia, Adrian Echert continuă gluma cu o scenă imaginară de inaugurare: „Așteptăm inaugurarea cu Jason Momoa tăind panglica și Vin Diesel explicând descărcarea în DN.”
Echert afirmă că tunelul are peste 2.500 de puncte de monitorizare și încheie în același registru ironic: „Niciunul n-a detectat că ministrul era în alt film.”
Mesajul lui Adrian Echert
“Știți unde este tunelul Momoa? Între Curtea de Argeș și Hollywood.
Noul ministru al Transporturilor a trecut pe șantier și a transformat Momaia în Momoa. Constructorul face autostrada, ministrul face distribuția.
Așteptăm inaugurarea cu Jason Momoa tăind panglica și Vin Diesel explicând descărcarea în DN.
Tunelul are peste 2.500 de puncte de monitorizare. Niciunul n-a detectat că ministrul era în alt film.”
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