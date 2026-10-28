Pe scurt:
Călătorii nu pot urmări autobuzele în timp real în SibiuBus. Tursib va anunța când problema aplicației este rezolvată, fără să fi comunicat un termen de remediere.
Aplicația SibiuBus nu afișează traseele și poziția autobuzelor în timp real din cauza unei probleme tehnice, potrivit unui anunț publicat de Tursib S.A. miercuri, 28 octombrie 2026.
Defecțiunea afectează informațiile pe care călătorii le consultă în aplicație pentru a vedea traseele și pentru a urmări poziția autobuzelor în timp real. Anunțul operatorului se referă la funcționarea aplicației și nu menționează modificări ale circulației autobuzelor.
„Situația se află în atenția echipei tehnice, care lucrează la remedierea problemei”, a transmis Tursib. Operatorul nu a precizat cauza defecțiunii și nici un termen de remediere.
Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre finalizarea proiectului de informare a călătorilor în stațiile de transport public din Sibiu, anunțată de municipalitate.
Tursib a precizat că va comunica restabilirea funcționării aplicației: „Vom reveni cu informații de îndată ce situația va fi remediată.”
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