Pe scurt: Un logo cunoscut, o pagină cu „https” și un mesaj fără greșeli nu garantează că o ofertă este autentică. Specialiștii explică ce trebuie verificat și cum se procedează dacă datele bancare au ajuns la atacatori.

O ofertă promovată pe rețelele sociale, un mesaj despre un colet care nu poate fi livrat sau o presupusă rambursare pot fi începutul unei fraude online de Black Friday.

Experții proiectului național #SiguranțaOnline avertizează asupra riscurilor crescute din această perioadă și recomandă verificarea solicitărilor pe tot parcursul cumpărăturilor, inclusiv după efectuarea plății, potrivit Mediafax.

Proiectul național de educație digitală și prevenire a criminalității informatice este inițiat de Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB), cu sprijinul sectorului bancar. Recomandările vizează verificarea ofertelor, a solicitărilor de plată și a mesajelor despre livrări sau restituirea banilor.

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Atacatorii pot imita identitatea unor magazine, firme de curierat sau instituții bancare pentru a obține date personale, informații sensibile de pe card ori acces la conturi. Pentru cineva care așteaptă mai multe comenzi, un mesaj despre o problemă de livrare poate părea credibil. Faptul că persoana a făcut cumpărături nu confirmă însă autenticitatea mesajului.

Magazinul și operațiunea bancară trebuie verificate înainte de plată

O reclamă care folosește numele și identitatea vizuală ale unui brand cunoscut poate trimite cumpărătorul către un site fals. Înainte de introducerea datelor personale sau bancare, specialiștii recomandă verificarea adresei complete a site-ului, a identității comerciantului și a informațiilor despre contact, livrare și retur.

Magazinul trebuie accesat prin tastarea adresei cunoscute în browser sau prin aplicația oficială, nu prin linkuri din reclame ori mesaje. Cumpărătorii sunt sfătuiți să compare prețurile și să își acorde timp pentru verificări, mai ales când oferta vine cu presiunea de a plăti imediat. Prezența „https” indică o conexiune criptată, dar nu garantează că magazinul este legitim.

Înainte de confirmarea unei plăți în aplicația bancară, trebuie citite informațiile afișate și verificate suma și beneficiarul. Nu trebuie aprobate operațiuni care nu au fost inițiate de titular și nu trebuie comunicate altor persoane parolele de acces, codul PIN sau codurile de autorizare primite prin SMS ori în aplicație.

Datele cardului se introduc numai după verificarea comerciantului și a paginii de plată. O solicitare urgentă primită prin telefon, e-mail sau mesagerie nu este, în sine, un motiv suficient pentru efectuarea unei operațiuni bancare.

Mesajele despre livrări și rambursări se verifică prin canale oficiale

Solicitările referitoare la colete blocate, adrese incomplete sau taxe suplimentare trebuie verificate direct în aplicația ori pe site-ul oficial al comerciantului sau al firmei de curierat. Acestea trebuie accesate independent de linkul primit prin mesaj.

Aceeași precauție este necesară pentru mesajele care promit restituirea unei sume. Specialiștii recomandă să nu fie comunicate coduri de autorizare și să nu fie aprobată o plată pentru primirea unei presupuse rambursări. Comerciantul trebuie contactat folosind datele din comanda inițială sau de pe site-ul său oficial, inclusiv atunci când se cere o plată suplimentară.

Nici aspectul îngrijit al unui mesaj nu îi confirmă autenticitatea. Instrumentele de inteligență artificială pot genera texte și materiale vizuale convingătoare, astfel că absența greșelilor gramaticale, un logo familiar sau aspectul profesionist al unei pagini nu înlocuiesc verificarea sursei și a solicitării.

Persoanele care au introdus informații bancare pe un site suspect, au comunicat coduri de securitate sau observă tranzacții pe care nu le recunosc trebuie să contacteze imediat banca, prin canalele oficiale, pentru luarea măsurilor necesare. Dacă au divulgat datele cardului, trebuie să solicite blocarea acestuia.

Experții recomandă păstrarea mesajelor, adreselor site-urilor, capturilor de ecran și dovezilor tranzacțiilor. Victimele unei fraude sunt sfătuite să sesizeze Poliția și să notifice DNSC la numărul 1911 sau prin platforma pnrisc.dnsc.ro.

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