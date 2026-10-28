Pe scurt: Pe cele două secțiuni montane, constructorii pot lucra doar parțial. Stabilirea următorilor pași pentru acordul de mediu depinde de analizele județene și de completarea documentațiilor CNAIR.

Procedura de revizuire a acordului de mediu pentru Autostrada Sibiu–Pitești continuă cu analiza soluțiilor propuse de CNAIR pentru problemele semnalate de public.

ANMAP a solicitat direcțiilor județene de mediu din Argeș, Vâlcea și Sibiu să examineze documentul în prima ședință a Colectivului de Analiză Tehnică (CAT), potrivit anunțului instituției publicat de Economica.net.

CNAIR a depus luni, 26 octombrie 2026, „Formularul pentru prezentarea soluțiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat”. Documentul privește modificările aduse proiectului pe secțiunea 2 Boița–Cornetu, între km 13+170 și km 44+500, și pe secțiunea 3 Cornetu–Tigveni, între km 44+500 și km 81+900.

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ANMAP așteaptă punctele de vedere din trei județe și completările CNAIR

Formularul poate fi consultat pe site-ul ANMAP, în secțiunea Reglementări – Acord de mediu – Documentații procedura EIA și EA.

Instituția a precizat că va stabili pașii următori ai procedurii după primirea punctelor de vedere rezultate din ședințele CAT și a completărilor solicitate pentru documentațiile depuse de CNAIR. Acestea sunt Raportul privind impactul asupra mediului și Studiul de evaluare adecvată.

Evaluarea modificărilor proiectului se desfășoară în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.

La 16 octombrie 2026, fostul secretar de stat în Transporturi din partea USR, Horațiu Cosma, anunța că Ministerul Mediului va emite în câteva zile acordul de mediu revizuit pentru tronsoanele montane ale autostrăzii.

Ora de Sibiu a scris în octombrie 2026 și despre poziția ministrului Mediului privind acordul pentru lotul Boița–Cornetu, acesta atribuind CNAIR responsabilitatea pentru situație.

Constructorii pot lucra doar parțial pe cele două secțiuni montane

Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a avertizat că, fără documentul revizuit, constructorii celor două secțiuni montane nu au front de lucru complet. În lipsa acordului de mediu revizuit și a autorizațiilor de construire pentru întregul șantier, constructorii Mapa–Cengiz pot executa doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract pentru secțiunea 2, potrivit acestuia.

Pe secțiunea 3 Cornetu–Tigveni, asocierea WeBuild–Tancrad își poate desfășura activitatea doar pe 30% din șantier, până la autorizarea lucrărilor pe întregul tronson.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, precizase că documentația necesară a fost depusă la ANMAP la 12 august 2026.

Secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești vor traversa Carpații și vor asigura circulația continuă pe Coridorul Pan-European 4, care traversează România pe ruta Constanța–Nădlac.

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