Pe scurt: TVA-ul, accizele și tăierile sunt în centrul criticilor formulate de deputatul PSD Sibiu. Bogdan Trif cere Ministerului Finanțelor o prezentare completă a situației bugetare.

Deputatul PSD Sibiu Bogdan Gheorghe Trif îi cere fostului premier Bolojan explicații pentru rezultatele măsurilor de austeritate, într-un comunicat transmis de Organizația Municipală PSD Sibiu miercuri, 28 octombrie 2026.

Parlamentarul susține că datele Eurostat indică o creștere a deficitului bugetar, în pofida majorărilor de taxe și a restricțiilor impuse populației.

Potrivit cifrelor prezentate în comunicat și atribuite Eurostat, deficitul bugetar ajustat sezonier a crescut de la 7,7% din PIB în trimestrul II al anului 2025 la 9,2% în trimestrul II al anului 2026. Trif afirmă că datele provin de la aceeași instituție europeană, folosesc aceeași metodologie și compară aceeași perioadă de referință.

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Deputatul îl acuză pe Bolojan că pune sub semnul întrebării statisticile europene atunci când acestea contrazic justificările deciziilor sale.

„PSD nu a fabricat statistici și nici nu a schimbat metodologia de calcul. A prezentat cifrele publicate de Eurostat!”, a transmis parlamentarul.

Redăm integral comunicatul PSD Sibiu

“Cifrele Eurostat nu pot fi contestate doar pentru că nu servesc discursului politic al domnului Bolojan!

Se pare că fostul premier, promotor al măsurilor de austeritate, a ajuns să pună sub semnul întrebării inclusiv datele statistice europene, atunci când acestea contrazic justificările propriilor decizii. Să fie foarte clar: PSD nu a fabricat statistici și nici nu a schimbat metodologia de calcul. A prezentat cifrele publicate de Eurostat! Potrivit acestor date, deficitul bugetar ajustat sezonier a crescut de la 7,7% din PIB în trimestrul II al anului 2025 la 9,2% în aceeași perioadă a anului 2026.

Aceeași instituție europeană, aceeași metodologie, aceeași perioadă de referință. Rezultatele sunt cele care trebuie explicate! Și atunci, întrebarea firească este: la ce au folosit toate sacrificiile impuse românilor? Au crescut TVA-ul și accizele, au fost introduse poveri fiscale suplimentare, iar populației i s-a cerut să accepte restricții și tăieri în numele echilibrării bugetului. Românilor li s-a promis că aceste măsuri dure sunt necesare pentru redresarea finanțelor publice. Numai că datele prezentate ridică întrebări serioase cu privire la rezultatele obținute.

Nu poți cere oamenilor să plătească mai mult, să trăiască mai greu și apoi să înlocuiești explicațiile economice cu atacuri politice! Ministerul Finanțelor are obligația să prezinte o imagine completă și transparentă a finanțelor publice. România are nevoie de decizii responsabile, bazate pe date reale, nu de justificări construite pentru a salva imaginea unor politicieni. Domnule Bolojan, românii și-au făcut partea lor de sacrificiu. Acum este momentul să răspundeți pentru dezastrul provocat de măsurile luate cât ați fost la guvernare! Pentru că nota de plată a fost achitată de cetățeni, iar răspunsurile nu mai pot fi amânate.” transmite Deputatul PSD Sibiu – Trif Bogdan Gheorghe

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