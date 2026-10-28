Curtea de Apel București a admis miercuri, 28 octombrie 2026, contestația DIICOT și a prelungit cu încă 30 de zile arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, potrivit Agerpres. Decizia este definitivă.

Agerpres a relatat informația la ora 20:10, citând surse judiciare, și a confirmat-o oficial ulterior. Potrivit agenției, în arest preventiv rămâne și celălalt inculpat din dosar, Ionel Rusen.

Conform G4Media, decizia a fost luată de un complet format din judecătorii Andrei Buliga, președintele completului, și Dragoș Mirea.

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Ce prevede minuta

Potrivit minutei instanței, citate de HotNews, Curtea a respins ca nefondată contestația formulată de inculpat și a admis contestația PICCJ-DIICOT împotriva încheierii judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București – Secția Penală, pe care a desființat-o. Rejudecând, instanța a dispus prelungirea arestării preventive a inculpaților pentru 30 de zile, de la 29 octombrie până la 27 noiembrie 2026, inclusiv.

Mandatul de arestare al lui Georgescu expira în noaptea de miercuri spre joi, la miezul nopții, potrivit Agerpres. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus la Curtea de Apel în jurul orei 17:00, iar câteva sute de susținători ai săi s-au strâns în fața instanței, a relatat agenția.

După decizia instanței, liderul AUR, George Simion, a anunțat că susținătorii săi vor ieși în stradă în următoarele zile, potrivit Mediafax. „În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris Simion pe Facebook.

Update: După decizie, aproximativ 250 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat miercuri seară la Arestul Central, unde unii dintre ei au scandat „Eliberați-l!”, potrivit Mediafax. Într-un mesaj publicat pe Facebook, soția acestuia, Cristela Georgescu, a acuzat „abuzuri și încălcări ale drepturilor fundamentale” și a criticat faptul că informații confidențiale din dosare ajung în presă înainte de a fi comunicate apărării, relatează Mediafax. Ea a reclamat și supravegherea video a locuinței familiei.

Prima instanță decisese control judiciar

Luni, 26 octombrie, Tribunalul București respinsese ca neîntemeiată cererea procurorilor de prelungire a arestului și dispusese înlocuirea măsurii cu control judiciar pentru 60 de zile. Decizia, dată de judecătorul Claudiu Eduard Corobană, conform G4Media, a fost contestată de DIICOT.

Despre ce este dosarul

Georgescu este cercetat de DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu calculat de procurori la 1,1 milioane de euro. Potrivit Cotidianul, dosarul vizează o finanțare de șase milioane de euro pe care societatea Real Concrete Land SRL ar fi încercat să o obțină prin intermediul unor instituții financiare din străinătate. Firma a transferat, în două tranșe, în decembrie 2021 și ianuarie 2022, o garanție de 1,1 milioane de euro, însă finanțarea nu s-a concretizat, iar garanția nu a fost restituită integral.

Călin Georgescu și Ionel Rusen fuseseră arestați preventiv pentru 30 de zile pe 29 septembrie, printr-o decizie a Curții de Apel București, potrivit aceleiași surse.

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