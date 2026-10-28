Câte locuri de muncă ar aduce exploatarea magneziului de la Rășinari. Estimările MPI Magnesium pentru carieră și uzină / video

Proiectul de exploatare a magneziului din Valea Dobra ar putea genera 25 de locuri de muncă directe la cariera de la Rășinari și alte 60–70 de posturi indirecte, potrivit estimărilor prezentate de Andrei Degeratu, directorul general al MPI Magnesium, la „Interviurile Ora de Sibiu”. Pentru viitoarea uzină de prelucrare, compania estimează încă 75–100 de angajați. Locul în care ar urma să fie construită uzina nu a fost însă stabilit, după renunțarea la amplasamentul din Săliște.

Invitat la interviul realizat de Dragoș Popescu, redactorul-șef al Ora de Sibiu, Andrei Degeratu a prezentat dimensiunea forței de muncă pe care ar necesita-o proiectul industrial. Directorul a făcut distincția între angajații care ar lucra efectiv în carieră și locurile de muncă indirecte pe care le-ar putea genera activitățile conexe.

„La exploatare vorbim de 25 de locuri de muncă directe și undeva la 60–70 indirecte”, a declarat directorul general al MPI Magnesium.

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Cifrele nu reprezintă angajări efectuate și nici o ofertă de posturi deja deschise. Sunt estimări ale companiei, condiționate de autorizarea și realizarea investiției. În interviu nu au fost prezentate grile salariale, cerințe de calificare sau o estimare a numărului de persoane care ar putea fi recrutate din Rășinari.

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Între 75 și 100 de posturi la uzina de prelucrare

O componentă separată a proiectului este uzina în care ar urma să fie prelucrate rocile magnezitice extrase din Valea Dobra. Potrivit directorului general, aceasta ar avea nevoie de mai mulți angajați decât cariera.

„La fabrica de prelucrare sunt prevăzute undeva între 75 și 100 de locuri de muncă”, a precizat Andrei Degeratu.

Dacă atât cariera, cât și uzina vor fi realizate în forma estimată de companie, cele două componente ar putea totaliza între 100 și 125 de locuri de muncă directe. La acestea s-ar adăuga cele 60–70 de posturi indirecte menționate pentru activitatea de exploatare, fără ca firma să fi detaliat în interviu în ce domenii ar apărea toate aceste locuri de muncă.

Important este și faptul că posturile de la uzină nu pot fi atribuite automat comunei Rășinari. Amplasamentul unității de prelucrare rămâne de stabilit.

Fotografie generică generată cu Inteligența Artificială

Uzina nu se mai construiește pe terenul propus la Săliște

Inițial, MPI Magnesium intenționa să construiască uzina la Săliște. Planul s-a schimbat după opoziția localnicilor și respingerea solicitării de concesionare a terenului de către administrația locală.

Andrei Degeratu a declarat la Ora de Sibiu că firma analizează alte amplasamente, dar nu dorește să le facă publice înainte de încheierea selecției. El a estimat valoarea investiției în uzină la peste 200 de milioane de euro.

În aceste condiții, cele 75–100 de posturi estimate pentru fabrica de prelucrare ar urma să fie create într-o localitate încă neanunțată.

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Proiectul ar urma să funcționeze cu transport pe cablu și camioane electrice

Potrivit explicațiilor prezentate de conducerea companiei, minereul ar urma să fie transportat din carieră cu un funicular până la o stație de descărcare din zona Valea Ștezii, apoi preluat de camioane electrice acoperite. MPI Magnesium estimează un trafic de aproximativ 20 de camioane pe zi.

Fotografie generată cu Inteligența Artificială

Compania a mai anunțat că intenționează să lucreze de luni până vineri și să suspende activitatea carierei în sezonul de schi. Acestea sunt însă planuri prezentate de dezvoltator, nu condiții finale de operare deja aprobate.

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Fondul financiar promis comunei Rășinari

Pe lângă locurile de muncă estimate, MPI Magnesium a anunțat și o propunere de sprijin financiar pentru comună. Potrivit lui Andrei Degeratu, firma ar dori să contribuie cu 500.000 de euro anual, începând din 2027, la un fond pentru dezvoltarea locală. După începerea exploatării, pe care compania o estimează pentru 2030, suma ar urma să crească la un milion de euro pe an.

Nu au fost prezentate public, în cadrul interviului, documente care să garanteze aceste plăți sau să stabilească mecanismul definitiv de administrare a fondului.

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Referendum la Rășinari pe 8 noiembrie

Proiectul de exploatare continuă să provoace controverse în comună, unde o parte dintre localnici și-au exprimat îngrijorarea în privința impactului asupra mediului, traficului și turismului. Locuitorii sunt chemați la un referendum consultativ pe 8 noiembrie, privind exploatările miniere pe teritoriul comunei.

Mineral Proiect Invest a obținut în septembrie licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra, dar începerea lucrărilor depinde și de obținerea celorlalte avize și autorizații necesare.

Marți, 27 octombrie, compania a anunțat și deschiderea unui punct de informare la Căminul Cultural din Rășinari, unde reprezentanții săi oferă explicații localnicilor despre proiect.

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