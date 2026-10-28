Pe scurt: Primăria Sibiu organizează a doua ediție a concursului „Sibiu, Oraș de Poveste”, dedicat clădirilor decorate pentru sărbătorile de iarnă. Înscrierile se deschid pe 13 noiembrie 2026, iar câștigătorii vor fi premiați pe 17 decembrie, în Târgul de Crăciun.

Sibienii și firmele care își decorează clădirile pentru Crăciun se pot înscrie, începând cu 13 noiembrie 2026, la a doua ediție a concursului „Sibiu, Oraș de Poveste”. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, competiția va avea patru categorii, iar votul publicului va conta în proporție de 70% în stabilirea clasamentului.

În pregătirea deschiderii Târgului de Crăciun Sibiu, programată pentru 13 noiembrie 2026, în oraș a început decorarea spațiilor publice pentru sărbătorile de iarnă. Primăria va instala decorațiunile mai întâi în centrul istoric, apoi pe principalele artere din cartiere.

„În spațiul public, căldura Crăciunului și aerul festiv al Anului Nou sunt date de evenimentele outdoor și de iluminatul pe care îl instalăm în oraș. Dar atmosfera de sărbătoare poate fi creată și de fiecare sibian și firmă din oraș, prin împodobirea cu decorațiuni a fațadelor clădirilor proprii”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

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„Pentru a-i încuraja pe cât mai mulți să își îmbrace clădirile de sărbătoare, organizăm anul acesta ediția a II-a a concursului «Sibiu, Oraș de Poveste». Invit sibienii, persoane fizice sau juridice, să participe – orașul poate deveni cu adevărat de poveste atunci când contribuim cu toții!”, a mai spus Astrid Fodor.

Înscrierile se fac online, între 13 noiembrie și 2 decembrie

Concursul se adresează persoanelor fizice și juridice din Sibiu: hotelurilor, pensiunilor, restaurantelor, cafenelelor, magazinelor, proprietarilor de clădiri de patrimoniu, instituțiilor de învățământ și sibienilor care își împodobesc imobilele.

Începând cu 13 noiembrie 2026, pe pagina principală a site-ului sibiu.ro va fi disponibil un link către platforma de înscriere. Participanții vor încărca fotografii și câteva informații despre proiectul lor. Înscrierile se închid pe 2 decembrie 2026, la finalul zilei.

În funcție de tipul imobilului decorat, participanții se pot înscrie la una dintre cele patru categorii:

Magia Ospitalității – pentru structurile de cazare din oraș;

– pentru structurile de cazare din oraș; Local de Poveste – pentru unitățile de alimentație publică;

Farmecul Patrimoniului – pentru clădirile de patrimoniu;

Lumină în Cartier – pentru clădiri rezidențiale, case sau blocuri.

Publicul votează între 3 și 14 decembrie, iar premierea are loc în Târgul de Crăciun

În perioada 3–14 decembrie 2026, publicul va putea vota locațiile preferate. În paralel, juriul va evalua decorațiunile înscrise. Clasamentul va fi stabilit prin votul publicului, cu o pondere de 70%, și prin votul juriului.

Vor fi premiate cele mai frumoase decorațiuni din fiecare categorie. În plus, juriul va acorda premiul special „Spiritul Sibiului” pentru cea mai autentică și inspirată decorare.

Câștigătorii vor fi anunțați și premiați pe 17 decembrie 2026, în cadrul unei festivități publice organizate în Târgul de Crăciun.

Decorațiunile câștigătoare vor fi promovate la nivel național și internațional printr-o colaborare între Primăria Sibiu și Destinația Anului, dedicată promovării Sibiului ca destinație de Crăciun.

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