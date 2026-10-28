Directorul Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, reacționează public după ce Csilla Kató, directoarea artistică a Astra Film Festival, și-a anunțat autosuspendarea, invocând epuizarea și necesitatea îmbunătățirii condițiilor de muncă. Într-o postare pe Facebook, Ștefan susține că departamentul Astra Film beneficiază de 18 angajați plătiți din bani publici, de spații și echipamente puse la dispoziție de muzeu și de resurse financiare importante. Acesta vorbește despre probleme de management intern, fluctuația personalului și activitatea insuficientă a departamentului în afara festivalului.

La câteva zile după încheierea celei de-a 33-a ediții a Astra Film Festival, apar tensiuni publice în privința modului în care este organizat și susținut financiar evenimentul. Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA, a publicat miercuri, 28 octombrie, o amplă poziție în care explică relația dintre instituția pe care o conduce și Fundația Astra Film, prezentând o serie de cifre despre cheltuielile suportate din fonduri publice.

Reacția vine după două momente care au atras atenția la ediția din acest an. La gala de deschidere din 17 octombrie, directoarea artistică Csilla Kató s-a prăbușit pe scenă, incident pe care l-a pus ulterior pe seama epuizării. O săptămână mai târziu, la gala de închidere, aceasta a anunțat că se autosuspendă din rolul său până la îmbunătățirea condițiilor de muncă și crearea unui cadru instituțional care să asigure continuitatea festivalului.

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Ciprian Ștefan: „O poveste despre epuizare nu trebuie să ascundă contribuția statului”

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Ciprian Ștefan spune că a urmărit mai multe documentare din programul festivalului și regretă incidentul prin care a trecut Csilla Kató.

Directorul muzeului consideră însă că suprasolicitarea trebuie prevenită printr-o organizare internă mai eficientă și prin delegarea responsabilităților.

„Mi-a părut rău să văd momentul de epuizare fizică al Csillei Kato la gala de deschidere. Oboseala și surmenajul își spun, probabil, cuvântul, dar în asemenea cazuri, cred eu și specialiștii, este bine să eviți astfel de manifestări publice; când organismul îți dă semnale, pot și trebuie să fie găsite soluții interne de sprijin și delegare”, a scris Ciprian Ștefan.

Acesta susține că în discuțiile despre dificultățile organizării festivalului nu este prezentată suficient contribuția financiară și logistică a Muzeului ASTRA și a Consiliului Județean Sibiu.

Cum este organizat Astra Film Festival. Două structuri și surse diferite de finanțare

Potrivit explicațiilor oferite de Ciprian Ștefan, Astra Film Festival funcționează prin două structuri: Fundația Astra Film și departamentul de film documentar din cadrul Muzeului ASTRA.

Finanțările nerambursabile obținute de la Ministerul Culturii, Consiliul Județean Sibiu, Primăria Sibiu, Centrul Național al Cinematografiei și alți finanțatori sunt gestionate prin Fundația Astra Film. Aceasta realizează achizițiile și implementează proiectele pentru care obține finanțare.

În paralel, Muzeul ASTRA, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu, asigură personalul departamentului de film documentar, precum și resurse materiale și logistice.

„Este strict treaba lor cum își organizează Fundația, cum își manageriază proiectele atrase și cum își construiesc organigrama internă pentru a evita suprasolicitarea”, afirmă directorul Muzeului ASTRA.

Ștefan insistă că sprijinul acordat festivalului prin instituția publică trebuie luat în calcul atunci când sunt discutate resursele disponibile.

18 angajați și peste 1,5 milioane de lei pentru salarii într-un singur an

Una dintre principalele informații prezentate de directorul Muzeului ASTRA privește numărul angajaților și costurile salariale.

Potrivit lui Ciprian Ștefan, departamentul Astra Film are în prezent 18 angajați, iar fondul de salarii aferent anului 2025 a fost de 1.507.704 lei.

Directorul precizează că aceste cheltuieli sunt suportate din bani publici, prin Muzeul ASTRA și Consiliul Județean Sibiu.

El consideră că dimensiunea echipei și resursele alocate trebuie avute în vedere în discuția despre suprasolicitarea personalului.

Cifra prezentată reprezintă fondul de salarii al departamentului pentru întregul an 2025, nu o sumă cheltuită exclusiv în perioada festivalului.

Cheltuieli de peste 1,7 milioane de lei pentru sediul din Piața Mică

Ciprian Ștefan prezintă și costurile de funcționare ale spațiului folosit de departamentul Astra Film, situat în Piața Mică nr. 11, la Casa Hermes.

Potrivit datelor publicate de acesta, în perioada 2020–2025, Muzeul ASTRA a plătit 1.384.644,56 lei pentru chirie și peste 400.000 de lei pentru energie electrică, gaze naturale și salubritate.

Prin urmare, cheltuielile indicate pentru spațiu și utilități depășesc 1,78 milioane de lei în cei șase ani.

La acestea se adaugă echipamentele și mijloacele fixe puse la dispoziția departamentului, evaluate de director la peste 1,2 milioane de lei.

Ștefan arată că o parte importantă a infrastructurii tehnice a fost achiziționată în perioada 2018–2019, prin bugetul aprobat de Consiliul Județean Sibiu.

Aceste valori reprezintă categorii diferite de cheltuieli, aferente unor perioade diferite, și nu trebuie confundate cu bugetul anual al festivalului.

12 angajări și 15 încetări de contract în șase ani

Directorul Muzeului ASTRA ridică semne de întrebare și în privința stabilității echipei.

Potrivit datelor prezentate în postare, în perioada 2020–2025, departamentul Astra Film a înregistrat 12 angajări și 15 încetări de contract.

Ciprian Ștefan interpretează această fluctuație drept un indiciu al unor probleme de management intern.

„Această instabilitate indică o problemă severă de management intern, nu o lipsă de resurse umane sau de sprijin din partea instituției”, susține acesta.

Directorul precizează că Muzeul ASTRA a permis inclusiv un program de lucru flexibil și telemuncă.

Postarea nu detaliază însă motivele individuale ale celor 15 încetări de contract. Prin urmare, cifrele arată fluctuația personalului, dar nu stabilesc, singure, cauzele plecărilor.

Încasări din bilete de 203.275 de lei în șapte ani

Un alt punct al criticilor privește veniturile obținute de Muzeul ASTRA din biletele pentru Astra Film Festival.

Ciprian Ștefan susține că, în perioada 2020–2026, încasările din bilete generate de Astra Film pentru muzeu au totalizat 203.275 de lei.

„Banii aduși nu acoperă nici măcar costul utilităților”, afirmă directorul.

Acesta consideră că departamentul ar fi trebuit să contribuie mai mult la activitatea culturală a muzeului pe parcursul întregului an.

Trebuie făcută însă distincția între veniturile din bilete încasate de Muzeul ASTRA și veniturile totale ale festivalului, care poate avea și alte surse de finanțare sau încasări gestionate prin Fundația Astra Film. Datele prezentate de Ștefan nu reprezintă un bilanț financiar complet al festivalului.

Acuzații privind activitatea departamentului în afara festivalului

Directorul Muzeului ASTRA afirmă că, în ședințele operative, a solicitat departamentului Astra Film să se implice mai mult în organizarea de proiecții și evenimente cultural-educaționale pe parcursul anului.

Potrivit acestuia, muzeul ar fi pus la dispoziție o sală și logistica necesară, dar propunerile nu s-ar fi concretizat la nivelul așteptat.

„Activitatea a fost însă tratată superficial, reclamându-se mereu «lipsa resurselor»”, susține Ciprian Ștefan.

El compară această situație cu activitatea celorlalte echipe ale Muzeului ASTRA, despre care spune că au organizat evenimente pe tot parcursul anului, în condiții financiare dificile.

Directorul își asumă și o parte din responsabilitate pentru situația descrisă.

„Îmi asum lipsa de implicare personală în a-i constrânge să livreze mai mult pe parcursul anului, dar timpul alocat zecilor de alte proiecte vitale de dezvoltare a muzeului este argumentul meu”, a scris acesta.

Ce a reclamat Csilla Kató la încheierea festivalului

Poziția lui Ciprian Ștefan vine în contextul declarațiilor făcute de Csilla Kató la gala de închidere din 24 octombrie.

Directoarea artistică a Astra Film Festival a anunțat că se autosuspendă până când vor exista condiții de muncă îmbunătățite și o structură instituțională care să permită continuarea proiectului fără suprasolicitarea persoanelor implicate.

Potrivit relatărilor publicate după gală, Kató a reclamat inclusiv lipsa unui sediu propriu al festivalului, a unui buget propriu și nivelul salariilor.

Aceste probleme nu sunt identice cu cele privind valoarea totală a resurselor publice puse la dispoziție. Existența unei echipe salarizate și a infrastructurii nu lămurește, de una singură, modul în care sunt distribuite atribuțiile, volumul efectiv de muncă sau condițiile în care lucrează angajații.

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Ciprian Ștefan a cerut și o lege a culturii, la gala de închidere

Discuțiile despre funcționarea Astra Film Festival au loc și pe fondul problemelor de finanțare semnalate la nivelul sectorului cultural.

La gala de închidere, Ciprian Ștefan a susținut un discurs în care a cerut adoptarea unei legi a culturii, care să ofere instituțiilor predictibilitate financiară și un cadru stabil de funcționare.

Directorul Muzeului ASTRA a vorbit atunci despre dificultățile cu care se confruntă instituțiile culturale și despre nevoia ca autoritățile centrale să trateze cultura ca pe un domeniu care contribuie inclusiv la dezvoltarea economică.

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„Contribuția statului nu trebuie ascunsă sau minimizată”

În încheierea postării sale, Ciprian Ștefan afirmă că dorește ca publicul să înțeleagă mai bine mecanismul de funcționare dintre Fundația Astra Film și Muzeul ASTRA.

Acesta insistă asupra contribuției financiare, logistice și umane asigurate de instituția publică și de Consiliul Județean Sibiu.

„Este fundamental să se conștientizeze volumul imens de resurse publice – logistice, financiare și resursa umană de 18 angajați – alocat de autoritatea județeană (CJ Sibiu) și de instituția noastră pentru a face posibil acest festival”, afirmă directorul.

Mesajul se încheie cu un apel la responsabilitate în parteneriatele culturale.

„Cultura se face cu parteneriate oneste, în care contribuția statului nu trebuie ascunsă sau minimizată în discursuri victimizante, ci respectată și asumată cu responsabilitate.”

Declarațiile lui Ciprian Ștefan reprezintă poziția directorului Muzeului ASTRA și includ date financiare și administrative prezentate de acesta. O evaluare completă a situației ar necesita și documentele bugetare, situația atribuțiilor angajaților, precum și punctul de vedere al Fundației Astra Film și al Csillei Kató cu privire la criticile formulate.

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