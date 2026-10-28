Pe scurt: Ucraina, Siria, Sudan și Afganistan sunt țările din care provin cei mai mulți solicitanți. Dintre structurile Inspectoratului General pentru Imigrări, centrul din București a înregistrat cele mai multe cereri.

În primele nouă luni din 2026, în România au fost înregistrate 1.369 de cereri de azil, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), transmise de Mediafax.

Instituția a anunțat, într-un comunicat publicat miercuri, 28 octombrie 2026, o creștere de 48,5% față de aceeași perioadă din 2025, când au fost depuse și înregistrate 922 de solicitări.

Din totalul cererilor înregistrate la nivel național, 633 au fost depuse la structurile Inspectoratului General pentru Imigrări. Acestea reprezintă 46,2% din totalul solicitărilor din perioada analizată.

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Cele mai multe cereri au fost înregistrate la structurile Poliției de Frontieră: 721, adică 52,7% din total. Alte 15 solicitări, reprezentând diferența de 1,1%, au fost depuse la alte structuri competente.

Dintre structurile IGI, cele mai multe solicitări au fost înregistrate la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil București. Centrul a înregistrat 251 de cereri în primele nouă luni din 2026.

Solicitările depuse la centrul din București reprezintă 39,7% din totalul cererilor înregistrate la structurile IGI și 18,3% din numărul celor depuse la nivel național.

Cele mai multe cereri de azil au fost înregistrate pentru cetățeni proveniți din Ucraina, Siria, Sudan și Afganistan.

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