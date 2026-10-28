Consiliul Județean Sibiu dă asigurări că datele cetățenilor și platforma oficială sunt pe deplin protejate, în ciuda alertei cibernetice de amploare care a pus în gardă peste 17.000 de instituții publice din România. Breșa critică denumită „PHP2Shell” amenință o mulțime de site-uri web la nivel mondial.

CJ Sibiu: Măsuri preventive la nivel local

Reprezentanții Consiliului Județean Sibiu au precizat, la solicitarea Ora de Sibiu, că infrastructura digitală a fost verificată minuțios și că au fost efectuate toate patch-urile de securitate necesare.

„Platforma www.cjsibiu.ro nu a fost afectată de vulnerabilitățile menționate. Au fost implementate toate actualizările de securitate necesare la nivel local, iar pentru serviciile externalizate, inclusiv cele de găzduire, am verificat – împreună cu partenerii contractuali – actualizările de securitate necesare”, au transmis reprezentanții CJ Sibiu.

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Primăria Cisnădie este una dintre instituțiile din județ afectată direct de această vulnerabilitate globală. Platforma sa proprie de plăți online a fost blocată din 22 octombrie în urma atacului raportat, iar plățile pot fi făcute doar prin portalul național ghiseul.ro. Celelalte instituții mari funcționează în condiții de siguranță. De exemplu, Primăria Municipiului Sibiu își menține funcționale și securizate toate cele 20 de platforme web, monitorizând informările transmise de Centrul Național Cyberint, iar Prefectura Județului Sibiu este protejată prin găzduirea site-ului său într-un sistem închis gestionat direct de Ministerul Afacerilor Interne.

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O amenințare care vizează 70% din internetul global: Peste 17.000 de instituții din România, în gardă

Dimensiunea problemei este una extrem de serioasă. La nivel național, nu mai puțin de 17.416 instituții din sectorul public au fost alertate oficial cu privire la pericolele vulnerabilității PHP2Shell. Această breșă de securitate afectează aproximativ 70% din site-urile funcționale la nivel global, iar ignorarea ei poate avea consecințe grave: preluarea neautorizată a controlului asupra serverelor, compromiterea conturilor și, mai ales, posibilitatea ca atacatorii să fure date sensibile.

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