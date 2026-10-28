Pe scurt: Laboratorul de Restaurare al Muzeului Național Brukenthal organizează joi, 29 octombrie 2026, de la ora 9:00, o sesiune online dedicată restaurării patrimoniului. Programul include 17 comunicări, de la conservarea unei diplome nobiliare până la intervenții asupra unor șorțuri masonice.

Laboratorul de Restaurare al Muzeului Național Brukenthal organizează joi, 29 octombrie 2026, de la ora 9:00, Sesiunea de Comunicări Științifice cu tema „Valențe metodologice și rigori științifice în restaurarea obiectelor de patrimoniu: Perspectiva interdisciplinară”. Evenimentul se desfășoară online și include 17 comunicări, potrivit unui comunicat transmis de Muzeul Național Brukenthal.

La sesiune vor participa specialiști în conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile din rețeaua muzeală, alături de cadre didactice și cercetători din mediul universitar. Întâlnirea este dedicată schimbului de experiență privind evoluția metodelor de conservare și restaurare.

Temele vizează materiale inovatoare și tehnologii emergente, precum și metode avansate utilizate în conservarea și restaurarea operelor de artă. Accentul cade pe colaborarea dintre discipline și pe fundamentarea științifică a intervențiilor.

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Comunicările vor aborda și strategiile de intervenție în situații specifice și complexe, cu respectarea normelor metodologice și a legislației în vigoare. Studiile de caz privesc documente, manuscrise, cărți vechi, obiecte arheologice, textile, gravuri și cromolitografii.

Programul începe la ora 9:00 și cuprinde 17 comunicări

Prima parte a programului include prezentări despre restaurarea unei diplome nobiliare, a unei cahle produse în 1908 și a unor lucrări pe hârtie. Lista comunicărilor, în ordinea anunțată de organizatori, este următoarea:

Floare Ghercia — „Restaurarea, conservarea unei diplome nobiliare”. Contact: floareghercia@yahoo.com. Simona Maria Herlea — „Conservarea curativă și restaurarea unei cahle nesmălțuite produse la Mădăraș (județul Harghita), în anul 1908”. Contact: simona.herlea@ulbsibiu.ro. Miruna-Anda Rada — „Restaurarea unui desen din anul 1892”. Contact: miruna.anda@yahoo.com. Liliana Marcu — „Considerații privind restaurarea unui castron descoperit la Celic-Dere, județul Tulcea”. Contact: lilianamarcu2013@yahoo.com. Alina-Maria Gărău — „Considerații privind restaurarea unui brâu femeiesc”. Contact: alinagarau@yahoo.com. Cristina-Camelia Ghițescu — „Restaurarea-conservarea unei cromolitografii «Îmbrățișare romantică», reproducere după Emil Teschendorff”. Contact: cristinacameliaghitescu@yahoo.com. Rodica Florentina Oprițescu — „Restaurarea și conservarea unei cromolitografii de secol XX”. Contact: rodicutaopritescu@yahoo.com. Luminița Bujancă — „Metodologia de restaurare a unui manuscris de secol XIX”. Contact: lumibujanca@gmail.com. Polixenia-Georgeta Popescu și Ruxandra-Ioana Stroia — „Investigații și restaurare pentru o carte pergament de secol XII”. Contact: corina.popescu@yahoo.com. Radu Schuller — „Incunabulele Brukenthal. Conservarea și valorificarea lor în spațiul expozițional”. Contact: sradu84@yahoo.com. Ioana Popițiu — „Metodologia restaurării materialului arheologic. Studiu de caz”. Contact: popitiuioana@yahoo.ro. Flavius-Ioan Legrand — „Considerații asupra restaurării materialului arheologic pe suport arheologic. Studiu de caz”. Contact: legrandflaviusioan@gmail.com. Carmen Bus — „Oală cu decor ștampilat”. Contact: bus_carmen@yahoo.com. Luminița Bogdan — „Un octoih de la 1763, tipărit la Râmnic”. Contact: lumibogdan20@yahoo.com. Simona Preda — „Unelte dacice din fier”. Contact: mona_eftihia@yahoo.com. Ruxandra-Ioana Stroia și Polixenia-Georgeta Popescu — „Investigații și intervenții de restaurare asupra a trei șorțuri masonice”. Contact: ruxandrastroia@gmail.com. Iulia-Maria Pascu — „Restaurarea unei gravuri de secol XVI”. Contact: iulia_m_pascu@yahoo.co.uk.

Studiile de caz urmăresc documentarea și alegerea metodelor de intervenție

Prin lucrările din program, sesiunea pune în discuție etapele activității de conservare și restaurare a patrimoniului: documentarea, investigațiile științifice și alegerea metodelor de intervenție, cu respectarea principiilor deontologice. Întâlnirea urmărește și colaborarea dintre instituțiile de cultură și mediul academic în cercetarea aplicată restaurării și în schimbul de practici profesionale.

Datele de contact ale muzeului sunt: Piața Mare nr. 4–5, cod poștal 550163, Sibiu; telefon (+40) 269 217691, fax (+40) 269 211545 și e-mail secretariat@brukenthalmuseum.ro.

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