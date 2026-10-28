Consiliul Local al municipiului Mediaș se reunește joi, 29 octombrie 2026, într-o ședință ordinară în cadrul căreia vor fi dezbătute 40 de proiecte de hotărâre.

Printre cele mai importante se numără rectificarea bugetului local, actualizarea listei obiectivelor de investiții și aprobarea unei campanii de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor cu stăpân.

Ședința este programată să înceapă la ora 14:00 și se va desfășura în sala „Daniel Thellmann” din cadrul Primăriei Mediaș.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi vizează rectificarea bugetului local și actualizarea listei obiectivelor de investiții ale municipiului. Consilierii locali vor analiza și proiectul privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al III-lea al anului 2026.

Locuințele ANL și cererile de schimbare a locuinței, în atenția consilierilor

Pe ordinea de zi se regăsesc și proiecte care privesc locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL).

Consilierii vor discuta prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru aceste locuințe, precum și soluționarea unor cereri depuse de persoane care solicită schimbarea locuinței.

Tot în cadrul ședinței urmează să fie desemnat președintele care va conduce ședințele Consiliului Local Mediaș.

Campanie de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi vizează aprobarea unei campanii de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor de rasă comună, precum și a metișilor acestora, care au stăpân și se află pe raza municipiului Mediaș.

Dacă proiectul va fi aprobat, proprietarii animalelor care îndeplinesc condițiile stabilite vor putea beneficia de sterilizare gratuită, în cadrul campaniei organizate la nivel local.

În total, 40 de proiecte de hotărâre sunt programate pentru dezbatere în ședința de joi, 29 octombrie. Acestea vor fi supuse analizei și votului consilierilor locali, iar măsurile propuse vor putea fi puse în aplicare după adoptarea hotărârilor și îndeplinirea procedurilor necesare.

Comentarii