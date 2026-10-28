Detonări la exploatarea magneziului de la Rășinari: cât de des ar urma să aibă loc și ce spune MPI Magnesium despre poluare / video

La viitoarea carieră de magneziu din Valea Dobra ar urma să fie efectuată aproximativ o detonare pe lună, potrivit estimărilor prezentate de conducerea MPI Magnesium. Andrei Degeratu, directorul general al companiei, a explicat la „Interviurile Ora de Sibiu” cum ar urma să se desfășoare lucrările și ce măsuri sunt prevăzute pentru limitarea prafului. Declarațiile vin în contextul îngrijorărilor exprimate de localnicii din Rășinari privind posibilele efecte ale exploatării asupra mediului și sănătății.

Folosirea explozibililor în viitoarea carieră reprezintă unul dintre aspectele abordate în interviul realizat de Dragoș Popescu, redactorul-șef al Ora de Sibiu, cu Andrei Degeratu, directorul general al MPI Magnesium.

Întrebat dacă vor fi efectuate detonări zilnice, acesta a explicat că frecvența estimată este mult mai redusă.

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„Sunt prevăzute probabil undeva la una pe lună”, a declarat Degeratu.

Directorul general a precizat că operațiunile ar urma să fie anunțate în prealabil și desfășurate cu respectarea procedurilor legale.

„Și toate acestea vor fi făcute și anunțate din timp. Totul este supervizat”, a adăugat acesta.

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Estimarea privind o detonare lunară reprezintă informația furnizată de companie. Frecvența definitivă, cantitățile de explozibil și condițiile tehnice de efectuare a lucrărilor trebuie stabilite prin documentațiile și avizele necesare exploatării.

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Cum ar urma să fie limitat praful din carieră

O altă întrebare adresată directorului general a vizat posibila poluare a aerului.

Andrei Degeratu susține că proiectul prevede măsuri pentru reducerea prafului în timpul operațiunilor de sfărâmare a rocii și al transportului.

„Praf nu va fi din punct de vedere al transportului, pentru că totul este acoperit, și gondolele, și basculantele. Acum, referitor la operațiunile din carieră, nu va fi un praf excesiv, pentru că el va fi reținut, combătut”, a declarat directorul general al MPI Magnesium.

Fotografie generată cu Inteligența Artificială

Acesta a explicat că roca ar urma să fie spartă în fragmente mai mici, pentru a putea fi transportată, fără sortările suplimentare specifice unor cariere de agregate.

Potrivit lui Degeratu, sistemele moderne de concasare permit utilizarea pulverizării de apă pentru reducerea dispersiei particulelor.

Aceste explicații descriu tehnologia propusă de companie, nu rezultatul unor măsurători independente privind concentrațiile de pulberi care ar putea apărea după începerea activității.

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Ce spun localnicii despre riscurile exploatării

Problema prafului și a posibilelor efecte asupra sănătății a fost ridicată în repetate rânduri de locuitorii din Rășinari.

Într-un reportaj publicat de Ora de Sibiu la 9 octombrie, mai mulți oameni și-au exprimat temerile privind răspândirea particulelor în atmosferă și posibilele consecințe pentru copii și familiile care locuiesc în zonă.

Un localnic a comparat posibilitatea dispersiei prafului cu episoadele de praf saharian ajuns în România, exprimându-și îngrijorarea că particulele ar putea fi purtate de vânt.

Afirmațiile sale exprimă o temere, nu o concluzie științifică privind materialul care urmează să fie exploatat în Valea Dobra.

Reprezentanții Mineral Proiect Invest au susținut anterior că analizele geologice și mineralogice efectuate de companie nu indică motive de îngrijorare privind posibila prezență a azbestului sau a metalelor grele.

Pentru evaluarea impactului asupra sănătății și mediului sunt însă relevante documentațiile tehnice complete, studiile de specialitate și condițiile stabilite de autoritățile competente.

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Directorul MPI Magnesium susține că uzina ar folosi sisteme închise

În cadrul aceluiași interviu, Andrei Degeratu a vorbit și despre procesarea rocilor într-o viitoare uzină.

Acesta a susținut că instalația industrială ar utiliza sisteme de transport închis al materialelor măcinate și instalații de reținere și monitorizare a emisiilor.

„Ce se întâmplă acolo este pur și simplu o procesare suplimentară a rocii care a fost transportată, o măcinare a ei, după care, din acel moment, totul este transportat în sistem închis, prin țevi, cu ajutorul aerului”, a explicat Degeratu.

Fotografie generică generată cu Inteligența Artificială

Directorul general a afirmat că tehnologia propusă ar permite respectarea condițiilor de mediu necesare autorizării.

Totuși, afirmația companiei că uzina nu ar polua nu reprezintă, în sine, o garanție că activitatea nu va genera emisii sau alte efecte asupra mediului. Aceste aspecte trebuie evaluate pentru amplasamentul și instalațiile concrete.

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Exploatarea nu poate începe doar în baza licenței obținute

Mineral Proiect Invest a obținut în septembrie 2026 licența de exploatare pentru resursele de roci magnezitice din perimetrul Valea Dobra, însă societatea mai trebuie să parcurgă procedurile de autorizare.

Documentațiile vor trebui să trateze inclusiv impactul asupra aerului, zgomotul, vibrațiile produse de detonări și eventualele efecte asupra resurselor de apă și a zonelor locuite.

În paralel, Primăria Rășinari a solicitat clarificări suplimentare privind proiectul, iar comunitatea se pregătește pentru referendumul local programat în 8 noiembrie.

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Marți, 27 octombrie, Ora de Sibiu a relatat că MPI Magnesium a deschis la Căminul Cultural din Rășinari un punct de informare pentru locuitorii care vor să adreseze întrebări despre proiect. Potrivit anunțului companiei, reprezentanții acesteia oferă explicații de luni până vineri, între orele 12:00 și 15:00.

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