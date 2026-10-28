UPDATE : Din nefericire, cei doi copii nu au răspuns manevrelor de resuscitare.

“În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi minori nu au putut fi salvați. Aceștia nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiți să declare decesul acestora.” a transmis ISU Sibiu

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Intervenție de urgență, miercuri seară, în Tălmaciu, pe strada 1 Mai, după ce o cameră a fost inundată cu fum. Doi copii, o fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani, au fost găsiți inconștienți, în stop cardio-respirator.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, mașina medicului de urgență și trei ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

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▶ Vezi pagina acestui video: Tragedie la Tălmaciu: doi copii morți după ce s-au intoxicat cu fum într-un incendiu — VIDEO

„La sosirea forțelor la locul intervenției au fost găsiți doi minori, o fetiță în vârstă de 2 ani și un băiețel în vârstă de 4 ani, inconștienți, în stop cardio-respirator. În urma recunoașterii în încăperea inundată cu fum s-a constatat că a ars o parte din salteaua unui pat. În aceste momente se aplică manevre de resuscitare pentru cei doi copii”, a transmis ISU Sibiu.

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