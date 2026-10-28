Pe scurt: Un bărbat din Prislop nu avea dreptul de a conduce, iar un cetățean străin de 20 de ani a fost depistat fără permis de conducere internațional.

Doi șoferi sunt cercetați pentru conducere fără permis, după ce au fost opriți de polițiști la Rășinari și în municipiul Sibiu.

Controalele au avut loc marți, 27 octombrie 2026, și miercuri, 28 octombrie 2026, potrivit IPJ Sibiu.

Primul autoturism a fost oprit marți, 27 octombrie 2026, în jurul orei 14:45, pe strada Episcopiei din Rășinari. La volan se afla un bărbat de 39 de ani, domiciliat în Prislop.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Polițiștii Postului de Poliție Rășinari au stabilit, în urma verificărilor, că bărbatul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Al doilea control a avut loc miercuri, 28 octombrie 2026, în jurul orei 01:40. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au oprit un autoturism pe strada Rusciorului, la volanul căruia se afla un cetățean străin de 20 de ani.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere internațional.

Poliția Municipiului Sibiu a deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere.

Comentarii