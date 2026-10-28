Pe scurt: Formula de indexare poate îngheța valoarea tichetelor chiar și când alimentele se scumpesc. Studiul ASE estimează și ce efecte economice ar avea majorarea lor la circa 50 de lei.

Valoarea tichetelor de masă ar trebui majorată de la 45 de lei la aproximativ 50 de lei, prin corectarea formulei de indexare, sau menținută la nivelul actual, dar cu eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate.

Propunerile au fost prezentate de profesorul universitar de economie Cristian Păun, în contextul unui studiu al Academiei de Studii Economice (ASE) privind impactul socio-economic al biletelor de valoare, relatează Știrile ProTV.

În declarațiile făcute marți, 27 octombrie 2026, pentru AGERPRES, economistul a explicat că ambele variante ar urmări creșterea puterii de cumpărare a salariaților.

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„Studiul nostru arată clar că indexarea corectă ar fi, în momentul de față, cu rata inflației, 50 lei de la 45. Și, eventual, putem să discutăm ca această indexare să nu se întâmple. Dacă dăm înapoi contribuția la sănătate într-o primă fază, adică facem zero contribuția la sănătate, putem să obținem acei 4,50 lei, putem să îi obținem nu din creșterea valorii, ci pur și simplu din faptul că renunțăm la contribuția la sănătate pe aceste tichete și atunci nu mărim valoarea, dar măcar scoatem contribuția la sănătate din așa ceva. Sunt diferite moduri în care poți să crești, într-adevăr, puterea de cumpărare”, a explicat Cristian Păun.

Formula de indexare poate îngheța tichetele chiar dacă prețurile cresc

Principala problemă identificată de autorii studiului este formula de indexare a tichetelor de masă. Aceasta compară ritmurile de creștere a prețurilor din două perioade consecutive, în loc să reflecte scumpirea efectivă a produselor.

„Adică, dacă prețurile au crescut în ambele perioade, dar în perioada curentă mai puțin decât în perioada anterioară, valoarea tichetelor ar trebui să scadă, ceea ce nu e în regulă. Cu alte cuvinte, urgent, ministerul ar trebui să modifice această formulă și să pună ceea ce e corect, adică indicele cu care a crescut prețul efectiv de la o perioadă la alta. Asta ar trebui să fie clar corectată”, a precizat profesorul universitar.

Potrivit documentului, Legea nr. 165/2018, la articolul 32, prevede indexarea semestrială obligatorie a tichetelor de masă cu indicele prețurilor de consum la mărfurile alimentare și include o clauză de neregresie, care împiedică reducerea valorii. Formula din normele metodologice, prevăzută la articolul 33 din HG nr. 1045/2018, împarte însă media indicilor lunari dintr-un semestru la media din semestrul anterior.

„Astfel, formula nu măsoară cât au crescut prețurile, ci dacă ritmul creșterii lor s-a accelerat sau a încetinit”, se arată în studiu.

În perioadele de dezinflație, prețurile continuă să crească, dar într-un ritm mai lent. În aceste condiții, formula poate produce o valoare calculată mai mică a tichetului, iar clauza de neregresie împiedică reducerea efectivă.

„Consecința este sistematică, nu accidentală: în perioade de dezinflație prețurile cresc, dar mai încet decât înainte, raportul iese subunitar și formula cere reducerea valorii tichetului. Clauza de neregresie blochează reducerea, iar rezultatul este înghețarea valorii nominale”, precizează autorii.

Aplicarea formulei în septembrie 2026 a dus la o valoare calculată de 44,86 lei, sub nivelul de 45 de lei aflat în vigoare. Prin urmare, valoarea nominală a tichetului a rămas neschimbată.

În scenariul principal analizat de ASE, tichetul ar crește de la 45 de lei la 50,05 lei pe zi. Majorarea ar putea genera anual o valoare adăugată brută suplimentară de aproximativ 2,4 miliarde de lei și ar putea susține echivalentul a 18.100 de locuri de muncă în plus.

Al doilea scenariu prevede o valoare de 50,54 lei pe zi, cu un impact suplimentar estimat la aproximativ 2,6 miliarde de lei și 19.800 de locuri de muncă echivalente.

Cristian Păun a susținut că ajustarea trebuie să țină cont și de evoluția veniturilor salariale, de situația economică și de capacitatea angajatorilor de a acorda tichetele.

„Pe de o parte, prețurile care ar trebui să fie totdeauna prinse acolo, prețul alimentelor, de preferabil, și așa este acum cu indicele prețurilor la alimente, dar, repet, cu greșeala de formulă aferentă, la care noi sugerăm să se mai adauge și un indicator care ține de productivitatea muncii, astfel încât firmele să își poată permite să acorde aceste tichete de masă fără să fie stresate, pentru că, încă o dată, se vorbește tot timpul de capacitatea firmelor de a le acorda”, a explicat economistul.

Studiul analizează taxarea tichetelor și reducerea voucherelor de vacanță

Profesorul universitar a criticat și regimul fiscal al biletelor de valoare, pe care îl consideră împovărător. În opinia sa, acestea ar trebui evaluate în primul rând ca instrumente de politică publică, prin efectele produse în domeniile cărora le sunt destinate, nu ca instrumente de politică fiscală.

Păun a arătat că tichetele sunt impozitate la acordare, iar bunurile și serviciile cumpărate cu ele sunt, la rândul lor, taxate. Din acest motiv, el consideră necesară revizuirea regimului fiscal.

„Nu are sens să le încărcăm și de TVA, și de impozit pe profitul la destinație, să le încărcăm apoi de impozite și în momentul în care ele se acordă, pentru că, în felul ăsta, noi, cumva avem un regim de dublă taxare, și când se acordă, și când se cheltuiesc. Haideți să cădem de acord că ele ar trebui impozitate doar o dată. În general, atunci când se cheltuiesc și când se acordă, să nu le mai impozităm”, a spus economistul.

În cazul voucherelor de vacanță, Cristian Păun consideră că valoarea ar trebui corelată cu prețul unui sejur și cu posibilitățile beneficiarilor de a contribui la costuri, inclusiv pentru familiile cu copii. El a avansat și posibilitatea creșterii plafonului de deductibilitate fiscală, precizând că sunt necesare calcule raportate la costurile efective de cazare.

Studiul ASE arată că reducerea valorii voucherelor de vacanță de la 1.600 la 800 de lei a fost însoțită de o diminuare a volumului acestora cu 59,3% în 2025. Contribuția estimată la PIB a scăzut de la 0,103% în 2024 la 0,036% în 2025.

Analiza econometrică asociază restricționarea voucherelor cu aproximativ 951.600 de sosiri și 1,04 milioane de înnoptări mai puține ale turiștilor români, cumulat pentru 2025 și primele opt luni din 2026, față de scenariul în care regimul anterior de acordare ar fi continuat. Autorii subliniază că aceste rezultate sunt abateri față de o traiectorie contrafactuală estimată, nu pierderi cauzale demonstrate.

În privința tichetelor sociale de hrană, acordate în 2025 de numai două ori, față de șase ori anterior, Cristian Păun a atras atenția asupra reducerii sprijinului pentru persoanele vulnerabile, în condițiile în care inflația le afectează puterea de cumpărare.

„Dar noi spunem că efectul a fost pozitiv în momentele în care aceste tichete s-au acordat și că, oarecum, ele au reprezentat un element de protecție socială foarte bun. Ori, taman acum, când inflația lovește foarte tare, tu renunți la acest instrument, ceea ce este cumva nedrept. Este un pic ciudat că, oricât de mult am vrea noi să fim consecvenți cu deficitul, totuși nu poți să lași în urmă niște oameni care, într-adevăr, au probleme sociale”, a declarat economistul.

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